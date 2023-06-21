Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?