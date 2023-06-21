UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu 2. ön eleme turu kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşecek. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un ön eleme turundaki rakipleri belli olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?