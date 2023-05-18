UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk: Kupa Türk kaptanın elinde yükselecek (İlkay Gündoğan mı, Hakan Çalhanoğlu mu?)

Hem Çalhanoğlu hem de Gündoğan takımlarında kaptanlık yaparken, final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak.

Her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.