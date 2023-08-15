UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City-Sevilla maçına dair bilgiler

EN ÇOK HANGİ TAKIM KAZANDI?



UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları oldu.



Real Madrid, Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.



Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.



Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.



Kupanın son sahibi Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve geçen yıl Eintracht Frankfurt önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Madrid ekibi, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.