UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City-Sevilla maçına dair bilgiler
2022-2023 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Sevilla, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşılaşacak. Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. Beş kezle en fazla Süper Kupa maçı kaybeden takım olan Sevilla ise ikinci zaferini elde etmeye çalışacak. Bu dev maç öncesi, müsabakaya dair ayrıntılar da futbolseverlerce merak ediliyor. Peki, UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
48. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Manchester City ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yapılacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda organize edilecek. İşte, Manchester City-Sevilla maçına dair son gelişmeler...