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UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City-Sevilla maçına dair bilgiler

2022-2023 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi kupası sahibi Sevilla, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda karşılaşacak. Manchester City, tarihinde ilk kez Süper Kupa maçına çıkacak. Beş kezle en fazla Süper Kupa maçı kaybeden takım olan Sevilla ise ikinci zaferini elde etmeye çalışacak. Bu dev maç öncesi, müsabakaya dair ayrıntılar da futbolseverlerce merak ediliyor. Peki, UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City-Sevilla maçına dair bilgiler - 1

48. UEFA Süper Kupa, İngiltere ekibi Manchester City ile İspanya temsilcisi Sevilla arasında yapılacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon İstanbul'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde zafere ulaşan Manchester City ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın karşılaşacağı Süper Kupa maçı, Yunanistan'ın Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda organize edilecek. İşte, Manchester City-Sevilla maçına dair son gelişmeler...

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UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City-Sevilla maçına dair bilgiler - 2

Manchester City-Sevilla maçı 16 Ağustos Çarşamba günü saat TSİ 22:00'de başlayacak.

Karşılaşma, TV 8,5 ve Exxen'den canlı yayımlanacak.

UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City-Sevilla maçına dair bilgiler - 3

EN ÇOK HANGİ TAKIM KAZANDI?


UEFA Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren ekipler İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve Barcelona takımları oldu.

Real Madrid, Barcelona ve Milan, organizasyonda 5'er kez mutlu sona ulaştı. Barcelona 4, Real Madrid 3, Milan ise 2 kez Süper Kupa'da maçlarını kaybetti.

Milan, 1989'da Barcelona'yı, 1990'da Sampdoria'yı, 1994'te Arsenal'ı, 2003'te Porto'yu, 2007'de de Sevilla'yı geçerek kupaya uzandı. İtalya ekibi, 1973'te Ajax, 1993'te de Parma'ya kupayı kaptırdı.

Barcelona, 1992'de Werder Bremen, 1997'de Borussia Dortmund, 2009'da Shakhtar Donetsk, 2011'de Porto, 2015'te Sevilla karşısında galip gelerek kupayı kazandı. Barcelona, 1979'da Nottingham Forest, 1982'de Aston Villa, 1989'da Milan, 2006'da da Sevilla karşısında mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi.

Kupanın son sahibi Real Madrid ise 2002'de Feyenoord, 2014 ve 2016'da Sevilla, 2017'de Manchester United ve geçen yıl Eintracht Frankfurt önünde sahadan galip ayrılarak mutlu sona ulaştı. Madrid ekibi, 1998'de Chelsea, 2000'de Galatasaray ve 2018'de Atletico Madrid'e karşı kupayı kazanamadı.

UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City-Sevilla maçına dair bilgiler - 4

GALATASARAY 2000'DE MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta İspanya ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in "altın golü" ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City-Sevilla maçına dair bilgiler - 5

SON YILLARDA İSPANYOL DAMGASI

İspanya ekipleri, son 14 Süper Kupa'nın 10'unda şampiyonluğa ulaştı.

Söz konusu şampiyonluklar Barcelona (2009, 2011, 2015), Atletico Madrid (2010, 2012, 2018) ve Real Madrid'den (2014, 2016, 2017, 2022) geldi.

Bu süreçte 2013 ve 2020'de Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2019 ve 2021'de ise İngiltere temsilcileri Liverpool ve Chelsea UEFA Süper Kupa'yı kazandı.

Kupayı bugüne kadar en çok müzesine götüren de İspanya takımları oldu.

İspanyollar bu yıla kadar 30 takımla yer aldıkları finalden 16 şampiyonluk çıkardı. İtalyanlar 13 maçta, İngilizler ise 19 maçta 9'ar kez şampiyonluğa ulaştı.

UEFA Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Manchester City-Sevilla maçına dair bilgiler - 6
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