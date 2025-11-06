UEFA Ülke puanı sıralaması 2025-2026 güncellendi: İki temsilcimiz bugün sahaya çıkacak

UEFA Ülke puanı sıralaması, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde aldığı Ajax galibiyetiyle birlikte güncellendi. Ülke puanı sıralamasında zirvede bu sezon 9 takımla mücadele eden İngiltere yer alırken İtalya ve İspanya takibi sürdürdü. Ülke puanı sıralamasında Türkiye ise aldığı galibiyetle Çekya’dan uzaklaşırken Belçika’ya bir adım daha yaklaştı. Peki UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ne? İşte, UEFA Ülke puanı sıralaması 2025-2026 sezonu…