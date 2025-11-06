UEFA Ülke puanı sıralaması 2025-2026 güncellendi: İki temsilcimiz bugün sahaya çıkacak
06.11.2025 11:07
Haber Merkezi
UEFA Ülke puanı sıralaması, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde aldığı Ajax galibiyetiyle birlikte güncellendi. Ülke puanı sıralamasında zirvede bu sezon 9 takımla mücadele eden İngiltere yer alırken İtalya ve İspanya takibi sürdürdü. Ülke puanı sıralamasında Türkiye ise aldığı galibiyetle Çekya’dan uzaklaşırken Belçika’ya bir adım daha yaklaştı. Peki UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum ne? İşte, UEFA Ülke puanı sıralaması 2025-2026 sezonu…
Bu sezon Avrupa’da üç temsilcimiz yoluna devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda ekibi Ajax’ı deviren Galatasaray’ın ardından gözler Samsunspor ve Fenerbahçe’ye çevrildi. Samsunspor Malta ekibi Hamrun’u ağırlarken Fenerbahçe ise sıralamada rakibimiz olan Çekya takımı Viktoria Plzen ile oynayacak.
UEFA ülke puanı sıralamasına göre önümüzdeki sezonlarda temsilcilerimizin Avrupa’da yer alacağı takım sayısı değişiklik gösterebilecek. Peki Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, güncel sıralama…
TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi galibiyetinin ardından UEFA Ülke puanı sıralaması da güncellendi. Türkiye, 46.400 puana ulaşırken 9. basamaktaki yerini korudu.
Türkiye’nin en yakın takipçisi Çekya ise 42.300 puanda kaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe bugün Çekya takımı Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak.
2025-2026 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1. İngiltere - 100.227
2. İtalya - 88.658
3. İspanya - 82.578
4. Almanya - 79.116
5. Fransa - 71.534
6. Hollanda - 63.866
7. Portekiz - 60.466
8. Belçika - 56.550
9. Türkiye - 46.400
10. Çekya - 42.300