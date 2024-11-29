UEFA ülke puanı sıralaması: Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe maçları sonrasında son durum (Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?)

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa maçlarını tamamladı. Fenerbahçe maçı ise oynanmaya devam ediyor.

Siyah beyazlılar, Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi ve maçı 3-1'lik skorla İsrail temsilcisi kazandı. Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Müsabakada 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ise Slavia Prag ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta 2-1 kazandı.

Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.