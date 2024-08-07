UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Fenerbahçe kaybetti, Türkiye sıralamada geriledi (7 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)
Fenerbahçe'nin Lille mağlubiyetinin ardından Çekya temsilcisi Slavia Prag'ın ise FCSB ile berabere kalmasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2 Ağustos tarihli UEFA ülke puanı sıralaması.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.
Çekya temsilcisi Sparta Prag ise FCSB ile oynadığı mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
Bu gelişmelerin ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında geriledi.
Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.
Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?