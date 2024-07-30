UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Fenerbahçe kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (30 Temmuz UEFA güncel ülkeler sıralaması)
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu sahasında 2-1 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması ise merak konusu oldu. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 30 Temmuz tarihli UEFA ülke puanı sıralaması.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında aldığı 2-1'lik Lugano galibiyetinin ardından ülke puanı merak ediliyor.
Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.
Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?