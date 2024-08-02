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UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)

Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. UEFA ülke puanı sıralaması ise merak konusu oldu. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2 Ağustos tarihli UEFA ülke puanı sıralaması.

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 1

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Trabzonspor ve Konferans Ligi 2. eleme turunda boy gösteren Başakşehir'in Avrupa kupası galibiyetlerinin ardından ülke puanı merak ediliyor.

Trabzonspor sahasında Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederken, Başakşehir ise deplasmanda La Fiorita'yı 4-0'lık skorla geçti.

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.

Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?

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UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 2

HEDEF ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10'DA KALICI OLMAK

UEFA ülke puanı uygulamasında alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında 2023-2024 sezonunu ilk 10 içinde bitirmeyi başardığı için 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 3

TÜRKİYE ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında geçtiğimiz sezon yükselişte bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükselmişti.

2024-2025 sezonuna da 5 takımla katılım sağlayan Türkiye'de, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarına göre ülke puanı artış veya düşüş gösterecek.

İşte 2 Ağustos itibarıyla ülkelerin güncel puan durumu;

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 4

10- ÇEKYA: 34.750

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 5

9- TÜRKİYE: 34.800

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 6

8- BELÇİKA: 42.400

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 7

7- PORTEKİZ: 48.416

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 8

6- HOLLANDA: 53.900

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 9

5- FRANSA: 57.736

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 10

4- ALMANYA: 71.660

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 11

3- İSPANYA: 73.989

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 12

2- İTALYA: 79.106

UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 13

1- İNGİLTERE:  89.160

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