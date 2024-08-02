UEFA ülke puanı sıralaması güncel son durum: Trabzonspor ve Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (1 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)
Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. UEFA ülke puanı sıralaması ise merak konusu oldu. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 2 Ağustos tarihli UEFA ülke puanı sıralaması.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda mücadele eden Trabzonspor ve Konferans Ligi 2. eleme turunda boy gösteren Başakşehir'in Avrupa kupası galibiyetlerinin ardından ülke puanı merak ediliyor.
Trabzonspor sahasında Ruzomberok'u 1-0 mağlup ederken, Başakşehir ise deplasmanda La Fiorita'yı 4-0'lık skorla geçti.
Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.
Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye ülke puanında kaçıncı sırada?