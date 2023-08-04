UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Siyah-beyazlılar 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile mücadele edecek.