UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında puanlar toplamaya devam ediyor. Bu hafta oynanan mücadelelerin ardından futbolseverler Türkiye'nin UEFA puanı sıralamasında kaçıncı olduğunu merak ediyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu maçları geride kaldı ve temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Adana Demirspor tur atladı. İşte alınan galibiyetlerin ardından UEFA'da ülke puanı sıralamasında güncel son durum.
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor Avrupa kupalarında tur atladı. Gösterilen bu performansın ardından UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri.