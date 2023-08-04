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UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında puanlar toplamaya devam ediyor. Bu hafta oynanan mücadelelerin ardından futbolseverler Türkiye'nin UEFA puanı sıralamasında kaçıncı olduğunu merak ediyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci ön eleme turu maçları geride kaldı ve temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Adana Demirspor tur atladı. İşte alınan galibiyetlerin ardından UEFA'da ülke puanı sıralamasında güncel son durum.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor Avrupa kupalarında tur atladı. Gösterilen bu performansın ardından UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri.

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

GALATASARAY

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 2-2 berabere kaldığı maçın rövanşında Zalgiris Vilnius'u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Sarı kırmızılılar, 3. ön eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile karşılaşacak.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 5-0 kazandığı maçın rövanşında Moldova'nın Zimbru takımını 4-0 yenerek tur atladı. Sarı-lacivertliler 3. ön eleme turunda Slovenya'nın Maribor takımı ile eşleşti.

Fenerbahçe, ilk maçına 10 Ağustos, rövanş karşılaşmasına ise 17 Ağustos'ta çıkacak.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında Arnavutluk ekibi Tirana'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. Siyah-beyazlılar 3. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile mücadele edecek.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 2-1 yenerek tur atladı. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele eden Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan'ın NK Osijek takımıyla eşleşti.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

25. RUSYA

18,632 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

24. ROMANYA

19,250 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

23. GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ

19,350 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

22. POLONYA

19,875 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

21. İSVEÇ

20,250 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

20. HIRVATİSTAN

20,400 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

19. YUNANİSTAN

20,525 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 13

18. ÇEK CUMHURİYETİ

22,675 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 14

17. DANİMARKA

23,450 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 15

16. İSRAİL

23,500 puan

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 16

15. NORVEÇ

Norveç: 24.750

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 17

14. UKRAYNA

Ukrayna: 25.000

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 18

13. SIRBİSTAN

Sırbistan: 27.175

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 19

12. TÜRKİYE

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 20

11. İSVİÇRE

İsviçre: 28.475

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 21

10. AVUSTURYA

Avusturya: 29.000

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 22

9. İSKOÇYA

İskoçya: 30.650

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 23

8. BELÇİKA

Belçika: 35.200

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 24

7. PORTEKİZ

Portekiz: 46.899

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 25

6. FRANSA

Fransa: 51.914

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 26

5. HOLLANDA

Hollanda: 52.300

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 27

4. ALMANYA

Almanya: 69.552

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 28

3. İTALYA

İtalya: 71.569

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 29

2. İSPANYA

İspanya: 75.927

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - 30

1. İNGİLTERE

İngiltere: 88.928

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