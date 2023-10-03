UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması)
EFA ülke puanı sıralamasında güncel durum, bu hafta oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları öncesinde merak ediliyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu hafta oynayacakları Avrupa maçlarıyla ülke puanına katkıda bulunacak. Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takımla gitmeyi garantiledi. İşte Türk takımlarının topladıkları puanlar, yeni sezondaki katılım durumları ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri.
Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor. İşte, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu.