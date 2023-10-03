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UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması)

EFA ülke puanı sıralamasında güncel durum, bu hafta oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi maçları öncesinde merak ediliyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde ve Konferans Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu hafta oynayacakları Avrupa maçlarıyla ülke puanına katkıda bulunacak. Türkiye 2024-2025 sezonunda Süper Lig'den Avrupa'ya 5 takımla gitmeyi garantiledi. İşte Türk takımlarının topladıkları puanlar, yeni sezondaki katılım durumları ve Türkiye'nin UEFA ülke puanları sıralamasındaki yeri.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 1

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor. İşte, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu.

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UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 2

TEMSİLCİLERİMİZ ÜLKE PUANINI KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta gruplarındaki ilk maçlarından puanla döndü.

H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yendi. Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 3

UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Avrupa'da alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin güncel son durumu ve ilk 15 sıra şöyle;

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 4

15- NORVEÇ: 26.875

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 5

14- DANİMARKA: 27.200 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 6

13- SIRBİSTAN: 27.375 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 7

12- İSVİÇRE: 29.975 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 8

11- AVUSTURYA: 30.400 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 9

10- İSKOÇYA: 32,050 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 10

9- TÜRKİYE: 33,850 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 11

8- BELÇIKA: 39,200 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 12

7- PORTEKİZ: 48,982 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 13

6- FRANSA: 53,831 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 14

5- HOLLANDA: 55,700 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 15

4- ALMANYA: 71,195 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 16

3- İTALYA: 73,141 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 17

2- İSPANYA: 76,864 

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada, Avrupa'ya kaç takımla gidecek? (3 Ekim UEFA ülke sıralaması) - 18

1- İNGİLTERE: 90,303

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