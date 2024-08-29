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UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Başakşehir'in St. Patricks karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından merak ediliyor. Ülke puanı sıralamasında yakın takipçisi olduğumuz Çekya'da ise Slavia Prag, 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Şimdi tüm gözler Beşiktaş ve Trabzonspor oynayacağı maçlara çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte 29 Ağustos tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 1

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi, Başakşehir'in sahasında St. Patricks'i mağlup ederek Konferans Ligi'ne kalması  ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un Avrupa maçları öncesinde futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?

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UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 2

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA GERİLEDİ

Bir önceki eleme maçlarında alınan skorların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında gerilemişti.

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 3

HEDEF ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10'DA KALICI OLMAK

UEFA ülke puanı uygulamasında alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında 2023-2024 sezonunu ilk 10 içinde bitirmeyi başardığı için 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 4

10- TÜRKİYE - 35.800

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 5

9- ÇEKYA - 38.450

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 6

8 - BELÇİKA - 44.400

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 7

7- PORTEKİZ - 50.316

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 8

6- HOLLANDA - 54.733

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 9

5- FRANSA -  59.093

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 10

4-ALMANYA -  71.785

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 11

3- İSPANYA - 74.132

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 12

2-İTALYA - 79.168

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 13

1- İNGİLTERE - 89.303

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