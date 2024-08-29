UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)

HEDEF ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10'DA KALICI OLMAK

UEFA ülke puanı uygulamasında alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.



Türkiye, UEFA ülke puanında 2023-2024 sezonunu ilk 10 içinde bitirmeyi başardığı için 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.



Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?