UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum: Başakşehir kazandı, Türkiye kaçıncı sırada? (29 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Başakşehir'in St. Patricks karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından merak ediliyor. Ülke puanı sıralamasında yakın takipçisi olduğumuz Çekya'da ise Slavia Prag, 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Şimdi tüm gözler Beşiktaş ve Trabzonspor oynayacağı maçlara çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte 29 Ağustos tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması.
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi, Başakşehir'in sahasında St. Patricks'i mağlup ederek Konferans Ligi'ne kalması ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un Avrupa maçları öncesinde futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?