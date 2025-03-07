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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a 3-1 yenilerek turu zora soktu. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan sarı lacivertliler yenilgi sonrası ülke puanına katkı yapamadı. Fenerbahçe, Rangers'i elerse Türkiye'nin sıralama yükselme şansı olacak, ancak eleyemezse Türkiye ülke puanında 10. sırada kalacak. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 1

Fenerbahçe, sahasında İskoçya ekibi Rangers'a 3-1 yenildi. Bu skorla Fenerbahçe, turu zora soktu.

Fenerbahçe, Rangers'i elerse Türkiye'nin sıralamada yükselme şansı olacak ve büyük olasılıkla 9. sıraya çıkacak. Bu yükselme sonraki sezonlarda Türk takımlarının Avrupa'ya katılımlarında avantaj sağlayacak.

Ancak Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye ülke puanında sezonu 10. sırada kapatacak. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 2

10.TÜRKİYE: 43.500 PUAN





UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 3

9.ÇEKYA: 43.900 PUAN

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 4

8.BELÇİKA: 56.450 PUAN



UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 5

7.PORTEKİZ: 62.066 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 6

6.HOLLANDA: 66.650 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 7

5.FRANSA: 70.165 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 8

4.ALMANYA: 84.331 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 9

3.İSPANYA: 90.168 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 10

2.İTALYA: 93.793 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Fenerbahçe, Rangers'i eleyemezse Türkiye 10. sırada kalacak - 11

1.İNGİLTERE: 107.482 PUAN




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