UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada? (22 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup olmasının ardından sorgulanmaya başladı. Çekya temsilcisi Slavia Prag'ın ise Lille ile yaptığı maçta mağlup olmasıyla birlikte birlikte UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 22 Ağustos tarihli UEFA ülke puanı sıralaması.
UEFA ülke puanı sıralaması, kritik haftada tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise Lille ile oynadığı mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Şimdi gözler Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa'da oynayacağı maçlara çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?