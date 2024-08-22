UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada? (22 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)

UEFA ülke puanı sıralaması, kritik haftada tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise Lille ile oynadığı mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Şimdi gözler Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor'un Avrupa'da oynayacağı maçlara çevrildi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?