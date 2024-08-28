UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Galatasaray kaybetti, Türkiye kaçıncı sırada? (28 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Young Boys'a 1-0 mağlup olmasının ardından merak ediliyor. Çekya temsilcisi Sparta Prag ise Malmö'yü 2-0 mağlup ederek Devler Ligi biletini kaptı. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte 28 Ağustos tarihli güncel UEFA ülke puanı sıralaması.
UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları öncesinde futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Temsilcilerimiz bu hafta oynayacakları Avrupa maçlarını kazandıkları taktirde, ülke puanına toplamda 800 puan katkıda bulunacaklar. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?