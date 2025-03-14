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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 3-1 kaybettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a, uzatmalara götürdüğü maçta penaltılarla elendi. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan sarı lacivertlilerin elenmesi sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 1

Fenerbahçe, sahasında ilk maçta 3-1 yenildiği Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek maçı uzatmalara götürdü. 

Fenerbahçe'nin penaltı atışlarıyla Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle ülke puanı da netleşti. 

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 2

10. TÜRKİYE: 43.900 PUAN

Fenerbahçe'nin karşılaşmayı kazanmasıyla Türkiye'nin ülke puanı 43 bin 900'e yükseldi. 

Viktoria Plzen'in İtalya temsilcisi Lazio iel berabere kalması sonrası Türkiye 10. sırada kaldı. Viktoria Plzen turnuvadan elense de Çekya ülke sıralamasında sezonu 9. tamamlamış oldu.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 3

9.ÇEKYA: 44.100 PUAN

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 4

8.BELÇİKA: 56.850 PUAN



UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 5

7.PORTEKİZ: 62.267 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 6

6.HOLLANDA: 67.150 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 7

5.FRANSA: 71.024 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 8

4.ALMANYA: 85.519 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 9

3.İSPANYA: 91.599 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 10

2.İTALYA: 95.107 PUAN




UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı - 11

1.İNGİLTERE: 109.196 PUAN




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