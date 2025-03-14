UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye 10. sırada kaldı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında evinde 3-1 kaybettiği İskoçya temsilcisi Rangers'a, uzatmalara götürdüğü maçta penaltılarla elendi. Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tek takım olan sarı lacivertlilerin elenmesi sonrası ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...
Fenerbahçe, sahasında ilk maçta 3-1 yenildiği Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenerek maçı uzatmalara götürdü.
Fenerbahçe'nin penaltı atışlarıyla Avrupa Ligi'ne veda etmesiyle ülke puanı da netleşti.