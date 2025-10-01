NTV.COM.TR

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, kaçıncı sırada?

UEFA ülkeler sıralamasında son durum merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından puan durumu değişti. Diğer yandan Konferans Ligi'nde Samsunspor, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe yer alıyor. İşte Galatasaray - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı sonunda Türkiye'nin sıralaması ve son puan durumu...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, kaçıncı sırada? - 1

Türkiye'yi, Avrupa kupalarındaki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.

Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya gelirken önünde ise Belçika yer alıyor. 

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, kaçıncı sırada? - 2

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında evinde ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla ülke puanı da değişti.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, kaçıncı sırada? - 3

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON DURUM 

1- İngiltere 96.561
2- İtalya 85.946
3- İspanya 80.081
4- Almanya 76.404
5- Fransa 69.108
6- Hollanda 61.867
7- Portekiz 58.667
8- Belçika 56.150
9- Türkiye 44.000
10- Çekya 40.700

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, kaçıncı sırada? - 4

Sıralamada 10. sırada arkamızda yer alan Çekya büyük risk teşkil ediyor. Çekya'nın Avrupa turnuvalarında bu sezon 4 takımı yer alıyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, kaçıncı sırada? - 5

Ülke sıralamasındaki puan hesaplaması ise, elemelerde galibiyet 1 puan, beraberlik 0,5 puan olarak hesaplanıyor. 

Lig aşaması ve sonrasında ise galibiyete 2 puan, beraberliğe 1 puan veriliyor. 

DAHA FAZLA GÖSTER