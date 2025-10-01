UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, kaçıncı sırada?
UEFA ülkeler sıralamasında son durum merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yenmesinin ardından puan durumu değişti. Diğer yandan Konferans Ligi'nde Samsunspor, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe yer alıyor. İşte Galatasaray - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı sonunda Türkiye'nin sıralaması ve son puan durumu...
Türkiye'yi, Avrupa kupalarındaki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Konferans Ligi'nde Samsunspor temsil ediyor.
Üç takımın her aldığı puan ise ülkeler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya gelirken önünde ise Belçika yer alıyor.