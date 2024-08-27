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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)

UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı maç öncesinde merak ediliyor. Bu hafta oynanacak olan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının sonuçlanmasının ardından ülke puanı yeniden güncellenecek. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte 27 Ağustos tarihli UEFA ülke puanı sıralaması.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 1

UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları öncesinde futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Temsilcilerimiz bu hafta oynayacakları Avrupa maçlarını kazandıkları taktirde, ülke puanına toplamda 800 puan katkıda bulunacaklar. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?

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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 2

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA GERİLEDİ

Bir önceki eleme maçlarında alınan skorların ardından Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında gerilemişti.

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 3

HEDEF ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10'DA KALICI OLMAK

UEFA ülke puanı uygulamasında alınan galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlere göre puanlar veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında 2023-2024 sezonunu ilk 10 içinde bitirmeyi başardığı için 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 4

10- TÜRKİYE - 35.600

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 5

9- ÇEKYA - 36.850

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 6

8 - BELÇİKA - 44.200

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 7

7- PORTEKİZ - 50.216

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 8

6- HOLLANDA - 54.566

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 9

5- FRANSA - 58.093

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 10

4-ALMANYA - 71.660

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 11

3- İSPANYA - 73.989

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 12

2-İTALYA - 79.106

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması) - 13

1- İNGİLTERE - 89.160

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