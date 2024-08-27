UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye kaçıncı sırada? (27 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)
UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum, Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı maç öncesinde merak ediliyor. Bu hafta oynanacak olan Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının sonuçlanmasının ardından ülke puanı yeniden güncellenecek. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte 27 Ağustos tarihli UEFA ülke puanı sıralaması.
UEFA ülke puanı sıralaması, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçları öncesinde futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Temsilcilerimiz bu hafta oynayacakları Avrupa maçlarını kazandıkları taktirde, ülke puanına toplamda 800 puan katkıda bulunacaklar. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada?