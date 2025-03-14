UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, yeni sezonda Avrupa'ya kaç takım gönderecek?

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DİREKT KATILMA HAKKI

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında normal süresini ve uzatma bölümünü 2-0 üstün tamamladığı maçta İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışlarında 3-2 yenildi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti. Bu vedanın ardından Türkiye, UEFA ülke puanı klasmanında sezonu 43,9 puanla 10’uncu sırada tamamladı.

Süper Lig 2025-26 sezonunun şampiyonu, Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılacak. Aynı sezonun lig 2’ncisi, Devler Ligi için en az iki eleme turu oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi elemelerine 2 takım gidecek.

Konferans Ligi elemelerinde 1 takım yer alacak.