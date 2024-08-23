UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir berabere kaldı, puan değişti (23 Ağustos UEFA güncel ülkeler sıralaması)
Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının beraberlikle sonuçlanmasının ardından ülke puanı güncellendi. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? İşte 23 Ağustos tarihli UEFA ülke puanı sıralaması..
UEFA ülke puanı sıralaması, kritik haftada tüm futbolseverler tarafından sorgulanıyor.
Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in Avrupa maçlarının beraberlikle sonuçlanmasının ardından ülke puanı güncellendi.
Her takım için 100'er puan ülke puanına eklendi. Türkiye'ye toplamda 300 puan eklendi.