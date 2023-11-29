UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temsil edilen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA'nın düzenlediği turnuvalardaki haftalık maçların ardından ülke puanları değişim gösteriyor. Tüm gözler şimdi güncel puan durumunda. İşte, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu...