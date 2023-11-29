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UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor. Ülke puanı hesaplamasında eleme turlarında alınan galibiyetlerde kulüpler birer puan kazanırken, grup maçlarında itibaren bu puan ikiye katlanıyor. Bunların haricinde takımlar, grup maçlarıyla birlikte bonus puanlar da kazanabiliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Bu sezon Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temsil edilen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA'nın düzenlediği turnuvalardaki haftalık maçların ardından ülke puanları değişim gösteriyor. Tüm gözler şimdi güncel puan durumunda. İşte, UEFA ülke puanı sıralamasında güncel puan durumu...

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UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 2

AVRUPA'DA ÜÇ TAKIMLA TEMSİL EDİLİYORUZ

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti.

UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 3

BU HAFTA TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci hafta maçında bugün İngiltere'nin Manchester United takımını ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 313. mücadelesine çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları 30 Kasım'da oynanacak.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından, D Grubu'ndan çıkma olasılığı kalmayan Beşiktaş, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü saat 20.45'te konuk edecek. H Grubu lideri Fenerbahçe ise deplasmanda Danimarka'nın Nordsjaelland takımına TSİ 23.00'te konuk olacak.

UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 4

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişte bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükseldi.

UEFA ÜLKE PUANLARI: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? - 5

UEFA GÜNCEL ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Güncel puanlara göre UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 12 sıra şöyle;


1- İngiltere | 95.428

2- İspanya | 82.614

3- İtalya | 78.712

4- Almanya | 77.624

5- Fransa | 57.664

6- Hollanda | 57.500

7- Portekiz | 50.482

8- Belçika | 43.000

9- TÜRKİYE | 35,350

10- İskoçya | 33.250

11- İsviçre | 31.575

12- Avusturya | 31.400

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