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UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında puanlar toplamaya devam ediyor. Bu hafta oynanan mücadelelerin ardından futbolseverler Türkiye'nin UEFA sıralamasında kaçıncı olduğunu merak ediyordu. İşte alınan galibiyetlerin ardından UEFA'da ülke puanı sıralaması...

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 1

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor Avrupa kupalarında toplamda 2 galibiyet ve 2 beraberlikle bu haftayı kapattı. Gösterilen bu performansın ardından UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri.

SPOR&SKOR HABERLERİ

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 2

GALATASARAY

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris Vilnius ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak tur şansını İstanbul'a bıraktı. Rövanş karşılaşması 2 Ağustos Çarşamba günü Rams Park'ta oynanacak.

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 3

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Moldova ekibi Zimbrus'u farklı mağlup etti. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 5-0 kazanan sarı-lacivertliler bu skorla beraber tur kapısını araladı. Rövanş karşılaşması 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 4

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sahasında Tirana'yı konuk etti. Siyah-beyazlı ekip Onur Bulut, Muleka ve Semih Kılıçsoy'un golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mücadelenin rövanş karşılaşması 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'ta oynanacak.

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 5

ADANA DEMİRSPOR

Adana Demirspor, CFR Cluj deplasmanıyla tarihinde ilk kez Avrupa arenasında boy gösterdi. Sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Mavi Şimşekler'in Avrupa kupalarındaki ilk golünü Benjamin Stambouli kaydetti. Mücadelenin rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 6

25. RUSYA

18,632 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 7

24. ROMANYA

19,250 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 8

23. GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ

19,350 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 9

22. POLONYA

19,875 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 10

21. İSVEÇ

20,250 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 11

20. HIRVATİSTAN

20,400 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 12

19. YUNANİSTAN

20,525 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 13

18. ÇEK CUMHURİYETİ

22,675 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 14

17. DANİMARKA

23,450 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 15

16. İSRAİL

23,500 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 16

15. NORVEÇ

24,000 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 17

14. UKRAYNA

24,900 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 18

13. SIRBİSTAN

27,175 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 19

12. TÜRKİYE

27,350 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 20

11. İSVİÇRE

28,075 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 21

10. AVUSTURYA

28,800

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 22

9. İSKOÇYA

30,450 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 23

8. BELÇİKA

34,900 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 24

7. PORTEKİZ

46,816 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 25

6. FRANSA

51,914 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 26

5. HOLLANDA

52,300 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 27

4. ALMANYA

69,552 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 28

3. İTALYA

71,569 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 29

2. İSPANYA

75,927 puan

UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada? - 30

1. İNGİLTERE

88,928 puan

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