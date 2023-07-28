UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor Avrupa kupalarında toplamda 2 galibiyet ve 2 beraberlikle bu haftayı kapattı. Gösterilen bu performansın ardından UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri.