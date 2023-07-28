UEFA Ülke Sıralaması'nda güncel durum: Türkiye kaçıncı sırada?
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında puanlar toplamaya devam ediyor. Bu hafta oynanan mücadelelerin ardından futbolseverler Türkiye'nin UEFA sıralamasında kaçıncı olduğunu merak ediyordu. İşte alınan galibiyetlerin ardından UEFA'da ülke puanı sıralaması...
Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Adana Demirspor Avrupa kupalarında toplamda 2 galibiyet ve 2 beraberlikle bu haftayı kapattı. Gösterilen bu performansın ardından UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri.