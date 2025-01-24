UEFA Avrupa Ligi’nde tarihi eşleşme olacak mı? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Avrupa Ligi’nin yeni formatında Türk takımlarının tur şansı son 90 dakikaya kaldı. Gelecek hafta oynanacak maçların ardından, Galatasaray Play-Off turunda Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilir.
Avrupa kupalarındaki yeni format, tarihi bir eşleşmenin kapısını araladı.
Türk futbolu derbi heyecanını ilk kez Avrupa kupalarında yaşayabilir.
Avrupa Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sıralaması son haftada belli olacak.Üç takım da 30 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te son maçlarına çıkacak.