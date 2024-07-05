UEFA'dan çifte standart! Bu kural ihlallerini para cezası ile geçiştirdi

UEFA'DAN ÇETNİK SELAMINA PARA CEZASI

UEFA, daha önce Sırp milliyetçileri tarafından kullanılan bir selam çeşidi olan çetnik selamı nedeniyle bazı Sırp futbolculara ya hiç ceza vermedi ya da sadece para cezası uyguladı.



UEFA'nın üst kuruluşu FIFA da Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan'ın Kosta Rika ile oynadığı maçta attığı frikik golünün ardından çetnik selamı veren Aleksander Kolarov'a ceza vermedi.



Yine Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Sırbistan'ın Arnavutluk'u 2-0 yendiği maçta Aleksander Kolarov'un attığı gol sonrası Dusko Tosic'in verdiği çetnik selamı, UEFA tarafından cezasız kaldı.



Sırbistan'ın geçen yıl Karadağ'ı 3-1 yendiği Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçında da Dusan Tadic çetnik selamı vermiş, UEFA'dan herhangi bir men cezası almamıştı.



Sırp zaferini temsil eden çetnik selamı, Bosna Savaşı sırasında, ırkçı Sırp çetelerinin Boşnak Müslüman aileleri öldürdükten sonra serçe ve yüzük parmaklarını kesmelerinin simgesi olarak yapılıyor.