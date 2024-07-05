UEFA'dan çifte standart! Bu kural ihlallerini para cezası ile geçiştirdi
UEFA, siyasi ve ideolojik davranışlar sergileyen, ülke liderlerinin resmini gösteren, çetnik selamı veren, genel davranış ilkelerine aykırı davranan, etik davranış kurallarını ihlal eden futbolcuların eylemlerini bile para cezası ile geçiştirirken 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. İşte UEFA'nın o kararları...
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletmesi ve dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğunu öne çıkarmasına rağmen ay-yıldızlı futbolcu, UEFA'dan 2 maç ceza aldı.