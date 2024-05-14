UEFA'dan EURO 2024 için yeni kural: Hakemler kararları takım kaptanlarına açıklayacak
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, EURO 2024 maçları esnasında hakemlerin kritik pozisyonlarda alınan kararların gerekçelerini takım kaptanlarıyla paylaşacağını açıkladı.
UEFA, haziran ayında başlayacak EURO 2024 için yeni kuralını duyurdu.
UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçları esnasında hakemlerin kritik pozisyonlarda alınan kararların gerekçelerini takım kaptanlarıyla paylaşacağını duyurdu.