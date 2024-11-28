UEFA'dan İsrail'e çifte standart: "Ceza yerine ödül"

İngiltere merkezli Tribune dergisinin editörü Hansen, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) gibi uluslararası spor otoritelerinin İsrailli kulüpler karşısındaki sessizliğini değerlendirerek bunun açık bir kayırma girişimi olduğunu söyledi.

Batılı ülkelerin Gazze'deki olaylara karşı duyarsızlığının, spor yönetimlerine de yansıdığını kaydeden Hansen, İsrailli kulüplerin herhangi bir yaptırıma uğramadığı gibi bu kulüplerle karşılaşan takımların da ayrımcılığa maruz kaldığını ve bu durumun çözülmek yerine görmezden gelindiğini belirtti.

"İSRAİL'E AYRICALIK TANINIYOR"

Hansen, UEFA ve FIFA'nın özellikle Batılı ülkelerle ters düşmekten kaçındığına dikkati çekerek, "UEFA ve FIFA, ABD, Fransa, Birleşik Krallık, Almanya ve diğer güçlü futbol ülkelerini kızdırmaktan çekiniyor. Bu nedenle, İsrail'e başka hiçbir ülkeye uygulanmayan bir ayrıcalık tanınıyor. İsrail, işlediği suçların ağırlığına bakılmaksızın her türlü yaptırımdan kaçabiliyor." diye konuştu.