UEFA'nın Merih Demiral için kararı ne olacak? İşte geçmişte yaşanan örnekler
Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye 2 golle damga vuran Merih Demiral'a yaptığı "Bozkurt" sevincinin ardından UEFA tarafından soruşturma açıldı. Peki UEFA'nın kararı ne olacak, Merih Demiral ceza alacak mı? UEFA'nın benzer olaylarla ilgili geçmiş kararları neler? İşte ayrıntılar...
Türkiye, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.