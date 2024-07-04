UEFA'nın Merih Demiral için kararı ne olacak? İşte geçmişte yaşanan örnekler

JEHEZKEL'İN SOYKIRIM SEVİNCİ CEZA ALMAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Süper Lİg ekibi Antalyaspor'un İsrailli oyuncuu Sagiv Jehezkel, kaydettiği golün ardından ülkesinin Gazze'de yaptığı soykrımı destekleye bir sevinç yapmıştı.

Akdeniz ekibi tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcuya UEFA tarafından herhangi bir ceza verilmemişti.