UFC 317 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ilia Topuria – Charles Oliveira maçı bilgileri)
Karma dövüş sanatları (MMA) tutkunları, yılın en büyük UFC etkinliklerinden biri olması beklenen karşılaşmayı izlemek için artık geri sayımda. Bu cumartesi, 28 Haziran günü Ilia Topuria, Charles Oliveira ile karşı karşıya gelecek. Gürcü-İspanyol dövüşçü Topuria, bu mücadeleyle birlikte hafif sıklet kategorisinde ilk kez ringe çıkacak.
UFC için geri sayım başladı. Sporseverlerin heyecanla beklediği organizasyon öncesi merak edilen konular araştırılmaya başlandı.