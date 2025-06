UFC 317 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ilia Topuria – Charles Oliveira maçı bilgileri)

UFC 317 HANGİ KANALDA?

Yayın detayı: Türkiye’de UFC 317, S Sport Plus platformu üzerinden canlı şifreli yayınlanacak. Ayrıca TV+ aboneleri de TV+ Ekstra kanalı aracılığıyla izleyebilecek.



ANA KART MÜCADELELERİ:



Ilia Topuria vs. Charles Oliveira (UFC Hafifsıklet Şampiyonluk Maçı)

Alexandre Pantoja vs. Kai Kara-France (UFC Sinek Sıklet Şampiyonluk Maçı)

Brandon Royval vs. Joshua Van

Beneil Dariush vs. Renato Moicano

Payton Talbott vs. Felipe Lima