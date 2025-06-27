UFC 317 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ilia Topuria – Charles Oliveira maçı bilgileri)

UFC 317 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MMA dünyasının en heyecanla beklediği organizasyonlardan biri olan UFC 317, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Las Vegas, T-Mobile Arena’da gerçekleşecek.Türkiye saatiyle etkinliğin ön elemeleri 29 Haziran Pazar 02:00 civarında başlayacak, ana kart ise 05:00’te başlayacak. Organizasyonun en çok merak edilen karşılaşması Ilia Topuria – Charles Oliveira dövüşü Türkiye saatiyle yaklaşık 07:00 civarında başlayacak.