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UFC 317 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ilia Topuria – Charles Oliveira maçı bilgileri)

Karma dövüş sanatları (MMA) tutkunları, yılın en büyük UFC etkinliklerinden biri olması beklenen karşılaşmayı izlemek için artık geri sayımda. Bu cumartesi, 28 Haziran günü Ilia Topuria, Charles Oliveira ile karşı karşıya gelecek. Gürcü-İspanyol dövüşçü Topuria, bu mücadeleyle birlikte hafif sıklet kategorisinde ilk kez ringe çıkacak.

UFC 317 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ilia Topuria – Charles Oliveira maçı bilgileri) - 1

UFC için geri sayım başladı. Sporseverlerin heyecanla beklediği organizasyon öncesi merak edilen konular araştırılmaya başlandı.

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UFC 317 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ilia Topuria – Charles Oliveira maçı bilgileri) - 2

UFC 317 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MMA dünyasının en heyecanla beklediği organizasyonlardan biri olan UFC 317, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü Las Vegas, T-Mobile Arena’da gerçekleşecek.Türkiye saatiyle etkinliğin ön elemeleri 29 Haziran Pazar 02:00 civarında başlayacak, ana kart ise 05:00’te başlayacak. Organizasyonun en çok merak edilen karşılaşması Ilia Topuria – Charles Oliveira dövüşü Türkiye saatiyle yaklaşık 07:00 civarında başlayacak.

UFC 317 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Ilia Topuria – Charles Oliveira maçı bilgileri) - 3

UFC 317 HANGİ KANALDA?

Yayın detayı: Türkiye’de UFC 317, S Sport Plus platformu üzerinden canlı şifreli yayınlanacak. Ayrıca TV+ aboneleri de TV+ Ekstra kanalı aracılığıyla izleyebilecek.

ANA KART MÜCADELELERİ:

Ilia Topuria vs. Charles Oliveira (UFC Hafifsıklet Şampiyonluk Maçı)
Alexandre Pantoja vs. Kai Kara-France (UFC Sinek Sıklet Şampiyonluk Maçı)
Brandon Royval vs. Joshua Van
Beneil Dariush vs. Renato Moicano
Payton Talbott vs. Felipe Lima

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