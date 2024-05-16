Ukraynalı Aleksia milli takımda yüzmek için Türk vatandaşı oldu
Ukrayna'dan babasıyla Edirne'ye gelerek yerleşen yüzücü Aleksia, Türk vatandaşı oldu. Aleksia, "Kendimi daha mutlu ve öz güvenli hissediyorum. Şu an Türk vatandaşı olduğum için önümde çok fazla imkan var. Türkiye şampiyonluğu ve ardından 2028 olimpiyatlarını hedefliyorum." dedi.
Ukraynalı Aleksia, milli takımda yüzmek için Türk vatandaşı oldu.
Ukrayna'nın Donetsk kentine çalışmaya giden Atıl Yılmaz ile eski yüzücü Yulya Yanchevskaya 2003'te evlendi. Çiftin 2006 yılında Aleksia ismini verdikleri kızları doğdu.
Annesinin girişimleriyle yüzmeye başlayan ve sporda başarılı olan Aleksia, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası babası ile Edirne'ye yerleşti.