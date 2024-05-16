Ukraynalı Aleksia, milli takımda yüzmek için Türk vatandaşı oldu.

Antrenör Uğur Sivrikaya da Aleksia'nın Türkiye'ye geldiğinde Ukrayna vatandaşı olduğu için milli takım hedefiyle çalışmalar yapamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Şimdi Türk vatandaşı olduğu için milli takıma girme hedefimizin önünde bir engel kalmadı. Aleksia'nın ilk branşı kurbağalama, ikinci branşı kelebek. 50 ve 100 metre kurbağalamada özellikle başarılı. Gençlerde Türkiye 2'nciliği derecesi var. Hedefimiz şampiyon olmak. Gelecek sene Aleksia açık yaşta yarışacak. Açık yaşta herkes rakibi olduğu için kaliteyi artırıp derecelerini düşürüp açık yaşta da başarılı olması için uğraşıyoruz. Haftada 8 antrenman yapıyoruz."