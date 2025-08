Ülke puanı sıralaması son durum 2025: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı?

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

Şampiyonlar Ligi'nde her sıralama yükseldiğinde 0,25 puan artar yani ligi lider bitiren takım 6 puan kazanıyor. Bu durum Avrupa Ligi'nde de aynı kalıyor.



Konferans Ligi'nde 25. sıradan 17. sıraya kadar her sıralama için 0,125 puan kazanılırken 17. sıradan itibaren 0,25 puan kazanılabiliyor.



Konferans Ligi'ni lider bitiren takım ise toplamda 4 puan elde ediyor. Lig etabı bittikten sonra gerçekleşecek olan turların her birine katılınması durumunda takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde 1,5 puan, Avrupa Ligi'nde 1 puan, Konferans Ligi'nde ise 0,5 puan kazanıyor.



Galibiyet puanlarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bir takım maksimum 48 puan kazanabiliyor. Avrupa Ligi'nde 40, Konferans Ligi'nde ise 32 oluyor.



Elemelerde galibiyet 1 puan, beraberlikte 0,5 puan veriliyor. Gruplar ve sonrasında galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan getiriyor. Penaltılar durumu etkilemez. Buna göre ülke takımlarının aldığı tüm puanlar toplanır. Bu puanlar ülkeden o yıl Avrupa kupalarına katılan takım sayısına bölünerek ülke puanı hesaplanır.