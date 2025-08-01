Ülke puanı sıralaması son durum 2025: UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı?
UEFA ülke puanı sıralaması, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizin elde ettiği galibiyetler sonrasında değişiyor. Turnuvalarda her galibiyet ve beraberlik ülkeler sıralamasını doğrudan etkiliyor. UEFA ülke puanı sıralamasında İngiltere zirvede yer alıyor. Peki, ülkeler sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçlarına çıkan Başakşehir, peş peşe iki galibiyetle beraber toplamda 42,4 puan artırarak ülke sıralamasını etkiledi. Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki ikinci eleme maçlarındaki yenilgileri ardından lige veda ederek Konferans Ligi'ne düştü. Spor severlerin gözü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında. Peki, UEFA ülkeler sıralamasında son durum nedir?