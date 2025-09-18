NTV.COM.TR

Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı?

UEFA ülkeler sıralamasında durum değişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde lig karşılaşmaları başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da top koşturacağı Şampiyonlar Ligi maçlarından elde edilen her puan, ülke puanına katkı sağlıyor. Diğer yandan Konferans Ligi'nde Samsunspor, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe yer alıyor. Eintracht Frankfurt - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Türkiye'nin sıralaması ve puan durumu öne çıkıyor.

Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? - 1

Türkiye'nin, Avrupa kupalarındaki temsilcileri 3'e indi. Üç takımın her galibiyeti ise ülkerler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya geliyor. İki ülke arasındaki fark ise sadece 3 puan. 8. sırada yer alan Belçika ile arada yaklaşık 12 puan fark bulunuyor. Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt karşısındaki galibiyeti sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek. Peki, Türkiye ülke puanı kaç?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? - 2

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI SON DURUM

1- İngiltere 95.672
2- İtalya 85.088
3- İspanya 79.203
4- Almanya 75.117
5- Fransa 68.248
6- Hollanda 61.866
7- Portekiz 57.466
8- Belçika 55.350
9- Türkiye 43.600
10- Çekya 40.500

Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? - 3

Ülke puanına katkı son olarak Samsunspor tarafından yapıldı. Mücadelesi sayesinde Karadeniz ekibi ülke puanını 0,1 puan artırarak 43,6'ya getirmişti. Beşiktaş ile Başakşehir ise en son zamanların en düşük katkısını yapmış oldu ve Avrupa veda ettiler.

Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? - 4

Ülkeler sıralamasında Türkiye'nin hemen ardından gelen Çekya büyük risk teşkil ediyor. Çekya'nın Avrupa turnuvalarında bu sezon 4 takımı yer alıyor. Türkiye'nin ise 5 olan temsilcisi son müsabakalarla beraber 3 olarak kaldı.

Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı? - 5

Ülke puanı için Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra merakla beklenen Avrupa Ligi maçları 24 Eylül'de, Konferans Ligi mücadeleleri ise 2 Ekim'de açılış yapacak.

DAHA FAZLA GÖSTER