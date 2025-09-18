Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı?
UEFA ülkeler sıralamasında durum değişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde lig karşılaşmaları başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın da top koşturacağı Şampiyonlar Ligi maçlarından elde edilen her puan, ülke puanına katkı sağlıyor. Diğer yandan Konferans Ligi'nde Samsunspor, Avrupa Ligi'nde de Fenerbahçe yer alıyor. Eintracht Frankfurt - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle Türkiye'nin sıralaması ve puan durumu öne çıkıyor.
Türkiye'nin, Avrupa kupalarındaki temsilcileri 3'e indi. Üç takımın her galibiyeti ise ülkerler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya geliyor. İki ülke arasındaki fark ise sadece 3 puan. 8. sırada yer alan Belçika ile arada yaklaşık 12 puan fark bulunuyor. Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt karşısındaki galibiyeti sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek. Peki, Türkiye ülke puanı kaç?