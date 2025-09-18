Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı?

Türkiye'nin, Avrupa kupalarındaki temsilcileri 3'e indi. Üç takımın her galibiyeti ise ülkerler sıralamasında Türkiye'yi direkt olarak etkiliyor. 9. sırada yer alan ülkemizin hemen peşinden Çekya geliyor. İki ülke arasındaki fark ise sadece 3 puan. 8. sırada yer alan Belçika ile arada yaklaşık 12 puan fark bulunuyor. Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt karşısındaki galibiyeti sıralamayı önemli ölçüde etkileyecek. Peki, Türkiye ülke puanı kaç?