Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray top koşturuyor. Ancak lig aşamasında olan sarı kırmızılı takım henüz topla buluşmadı. Fenerbahçe ise Feyenoord ile üçüncü eleme turu ilk maçında 2-1 yenik duruma düştü. Futbolseverler ise rövanş skoruna odaklandı.



Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nde Viking ile oynadı ve üçüncü eleme turu ilk maçını 1-3 galip tamamladı. Rövanş da ise Başakşehir tabloyu bozmama peşinde.



Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki peş peşe mağlubiyeti ardından serüvenine Konferans Ligi'nde devam ediyor. Konferans'taki rakibi St. Patrick's Athletic takımını ilk maçta 1-4 yenmişti. Hedef rövanş maçı!



Samsunspor, Avrupa Ligi play-off'lardan rekabete ortak olacak.