Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin durumu, futbol takipçilerinin gündeminde. Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki performansı Türkiye'ye ülkeler sıralamasında katkı sağladı. Ülke puanı tablosunda 5. sıradaki rakip Hollanda'ya karşı kazanmaktan başka seçenek bulunmuyor. Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Feyenoord'a ilk maçta yenilmesiyle, Hollanda temsilcilerine karşı 9 maç mağlubiyet serisi sürdü. Şimdi gözler rövanş karşılaşmasında. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?
Ülkeler sıralamasına bu sene; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor katkı sağlayacak. Fenerbahçe'nin Feyenoord ile rövanşını yenilgisiz atlatması halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna devam edebilecek. UEFA'da şimdiye kadar ülke puanı sıralamasına Başakşehir ve Beşiktaş katkıda bulundu. İşte, ülkeler sıralamasında son durum...