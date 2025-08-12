NTV.COM.TR

Ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülkeler sıralamasında Türkiye'nin durumu, futbol takipçilerinin gündeminde. Başakşehir ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki performansı Türkiye'ye ülkeler sıralamasında katkı sağladı. Ülke puanı tablosunda 5. sıradaki rakip Hollanda'ya karşı kazanmaktan başka seçenek bulunmuyor. Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Feyenoord'a ilk maçta yenilmesiyle, Hollanda temsilcilerine karşı 9 maç mağlubiyet serisi sürdü. Şimdi gözler rövanş karşılaşmasında. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

Ülkeler sıralamasına bu sene; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor katkı sağlayacak. Fenerbahçe'nin Feyenoord ile rövanşını yenilgisiz atlatması halinde Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna devam edebilecek. UEFA'da şimdiye kadar ülke puanı sıralamasına Başakşehir ve Beşiktaş katkıda bulundu. İşte, ülkeler sıralamasında son durum...

TÜRKİYE ÜLKELER SIRALAMASINDA KAÇINCI?

UEFA ülkeler sıralamasında eleme maçları aşamasında elde edilen skorlarla beraber Türkiye 42,8 puanla 9. sırada yer alıyor.

UEFA ÜLKE PUANI SON DURUM

1- İngiltere 94,939
2- İtalya 84,374
3- İspanya 78,703
4- Almanya 74,545
5- Fransa 67,748
6- Hollanda 60,616
7- Portekiz 55,166
8- Belçika 52,950
9- Türkiye 42,800
10- Çekya 39,600

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray top koşturuyor. Ancak lig aşamasında olan sarı kırmızılı takım henüz topla buluşmadı. Fenerbahçe ise Feyenoord ile üçüncü eleme turu ilk maçında 2-1 yenik duruma düştü. Futbolseverler ise rövanş skoruna odaklandı.

Başakşehir, Avrupa Konferans Ligi'nde Viking ile oynadı ve üçüncü eleme turu ilk maçını 1-3 galip tamamladı. Rövanş da ise Başakşehir tabloyu bozmama peşinde.

Beşiktaş Avrupa Ligi'ndeki peş peşe mağlubiyeti ardından serüvenine Konferans Ligi'nde devam ediyor. Konferans'taki rakibi St. Patrick's Athletic takımını ilk maçta 1-4 yenmişti. Hedef rövanş maçı!

Samsunspor, Avrupa Ligi play-off'lardan rekabete ortak olacak.

