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Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması)

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ise St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenilerek elendi. Peki bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 1

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3'ün rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi.

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ise normal ve uzatma süresi 1-1 biten karşılaşmada St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 2

Ülke puanı hesaplamasında, takımların topladığı puanlar, ülke adına turnuvalara katılan takım sayısına bölünüyor ve son 5 sezonluk performans baz alınıyor.

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 3

HEDEF ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA İLK 10'DA KALICI OLMAK

Türkiye, UEFA ülke puanında 2023-2024 sezonunu ilk 10 içinde bitirmeyi başardığı için 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

Bu yıl Türkiye'yi Avrupa'da Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Başakşehir ise Konferans Ligi'nde temsil edecek.

Ülke puanında son durum...

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 4

10- TÜRKİYE - 36.000

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 5

9- ÇEKYA - 38.450

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 6

8 - BELÇİKA - 44.400

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 7

7- PORTEKİZ - 50.316

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 8

6- HOLLANDA - 54.733

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 9

5- FRANSA -  59.093

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 10

4-ALMANYA -  71.785

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 11

3- İSPANYA - 74.132

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 12

2-İTALYA - 79.168

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 13

1- İNGİLTERE - 89.303

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