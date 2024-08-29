Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Beşiktaş kazandı, Trabzonspor veda etti (29 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması)
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ise St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenilerek elendi. Peki bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncel son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-3'ün rövanşında Beşiktaş, sahasında İsviçre ekibi Lugano'yu 5-1 yenerek lig aşamasına yükseldi.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Trabzonspor ise normal ve uzatma süresi 1-1 biten karşılaşmada St. Gallen'e seri penaltı atışları sonucu 5-4 yenilerek Avrupa'ya veda etti.