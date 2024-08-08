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Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e yenildi. Başakşehir ise Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia'yı deplasmanda yendi. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı değişti. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanında son durum...

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 1

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo mavililer bu skorla ülke puanına katkı yapamadı. 

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.  Bu skorla ise ülke puanına 200 eklendi. 

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Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 2

10 - TÜRKİYE: 35.00

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 3

9 - ÇEKYA: 35.150

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 4

8- BELÇİKA: 43.200

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 5

7- PORTEKİZ: 49.416

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 6

6- HOLLANDA: 54.316

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 7

5- FRANSA: 57.879

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 8

4- ALMANYA: 71.660

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 9

3- İSPANYA: 73.989

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 10

2- İTALYA: 79.106

Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması) - 11

1- İNGİLTERE: 89.160

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