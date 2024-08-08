Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor kaybetti, Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (8 Ağustos 2024 UEFA ülkeler sıralaması)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e yenildi. Başakşehir ise Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia'yı deplasmanda yendi. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı değişti. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanında son durum...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo mavililer bu skorla ülke puanına katkı yapamadı.
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla ise ülke puanına 200 eklendi.