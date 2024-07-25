Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Trabzonspor ve Başakşehir kazandı ülke puanı güncellendi (25 Temmuz 2024 UEFA ülkeler sıralaması)
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk olduğu mücadeleyi 1-0 kazanarak tur için avantaj elde etti. Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1 mağlup etti. Bu galibiyetlerin ardından UEFA ülke puanı değişti. İşte ayrıntılar ve UEFA ülke puanında son durum...
Trabzonspor'un Avrupa macerası başladı. Bordo mavililer UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok'a konuk oldu.
Bordo mavililerin mücadeleyi 1-0 kazanmasıyla ülke puanı güncellendi. Ülke puanına 200 eklendi. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralama...