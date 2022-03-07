Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli sporcular Bursa'da misafir ediliyor

Haberler - İHA 07.03.2022 - 13:20
Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı, 17-28 Şubat tarihlerine Antalya’da düzenlenen kamp ve yarışmalara katılmak için Türkiye’ye geldi.
Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ülkelerine dönemeyen 16 kişilik kafileye, aynı müsabakalarda bulunan İnegöl Belediyesi Oryantiring Takımı sahip çıktı.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile iletişime geçildikten sonra, Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı Bursa'ya davet edildi.
Savaş sebebiyle ülkelerine dönemeyen Antrenör Thacenko Vasily ve sporcular, Pazar akşamı İnegöl’e geldiler.
İnegöl Belediyesi, Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nin (DOSTUM) konaklama tesislerini sporcular için açtı.
Otobüsle ilçeye gelen Ukraynalı sporcular, DOSTUM tesislerinde Belediye Başkanı Alper Taban tarafından karşılandı.
Burada açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyenin sporcularının da Antalya’da kamp yaptığını ve onların aracılığıyla konudan haberdar olduklarını belirtti.
Ülkelerine dönemeyen sporcuların İnegöl Belediyesi tarafından misafir edileceğini vurgulayan Başkan Taban, “Burada Ukrayna’dan Oryantiring yarışları için ülkemize gelen işitme engelli sporcu arkadaşlarımız var. İnşallah onları en güzel şekilde konaklatacağız” şeklinde konuştu.
Savaşın bir an evvel sona ermesini istediklerini de vurgulayan Başkan Taban, “Buradaki misafirlerimiz işitme engelli sporcularımız. Burada huzur ve güvenle kalabileceklerini, onlar için ne ihtiyaç varsa karşılayabileceğimizi ifade ettik. Arkadaşlarımız bu akşamdan itibaren şehrimizin misafiri. İnşallah bu vesileyle savaşın bir an evvel bitmesini temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.
Ukrayna İşitme Engelli Oryantiring Milli Takımı Antrenörü Thacenko Vasily ise “Savaşın bir an evvel sonuçlanmasını ve ülkemize dönmeyi arzu ediyoruz. Antalya’da İnegöl ekibi bizimle ilgilendi. Burayla da irtibat kurularak bizleri şehirlerine davet ettiler ve sıcak karşılamaları için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.