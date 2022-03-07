Ülkelerine dönemeyen Ukraynalı milli sporcular Bursa'da misafir ediliyor

Burada açıklamalarda bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, belediyenin sporcularının da Antalya’da kamp yaptığını ve onların aracılığıyla konudan haberdar olduklarını belirtti.

Ülkelerine dönemeyen sporcuların İnegöl Belediyesi tarafından misafir edileceğini vurgulayan Başkan Taban, “Burada Ukrayna’dan Oryantiring yarışları için ülkemize gelen işitme engelli sporcu arkadaşlarımız var. İnşallah onları en güzel şekilde konaklatacağız” şeklinde konuştu.