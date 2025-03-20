Uluslar Ligi maçları tek mi, çift mi? UEFA Uluslar Ligi maç takvimi
UEFA Uluslar Ligi play-off turu karşılaşmaları başlıyor! A Milli Takımımızın da aralarında yer aldığı playy of maçları çift maç eleme usulüne göre düzenleniyor. A/B ve B/C ligi play off maçlarıyla beraber A Ligi çeyrek final karşılaşmaları da organize ediliyor. Spor takipçileri ''Uluslar Ligi çeyrek final, yarı final maçları tek mi, çift mi?'' sorusuna yanıt arıyor.
Milli takımımızın da play off aşamasında mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi formatı, 2023 yılında değiştirilmişti. Buna göre A Ligi birincileri ve ikincileri arasında çeyrek final maçları oynanır, A Ligi üçüncüleri, B Ligi ikinciileri ve üçüncüleri, C Ligi ikincileri de play-off maçlarında performans sergiler. Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre yapılır. Peki, finaller tek maç mı, çift maç mı?