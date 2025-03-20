Uluslar Ligi maçları tek mi, çift mi? UEFA Uluslar Ligi maç takvimi

Milli takımımızın da play off aşamasında mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi formatı, 2023 yılında değiştirilmişti. Buna göre A Ligi birincileri ve ikincileri arasında çeyrek final maçları oynanır, A Ligi üçüncüleri, B Ligi ikinciileri ve üçüncüleri, C Ligi ikincileri de play-off maçlarında performans sergiler. Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre yapılır. Peki, finaller tek maç mı, çift maç mı?