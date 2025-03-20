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Uluslar Ligi maçları tek mi, çift mi? UEFA Uluslar Ligi maç takvimi

UEFA Uluslar Ligi play-off turu karşılaşmaları başlıyor! A Milli Takımımızın da aralarında yer aldığı playy of maçları çift maç eleme usulüne göre düzenleniyor. A/B ve B/C ligi play off maçlarıyla beraber A Ligi çeyrek final karşılaşmaları da organize ediliyor. Spor takipçileri ''Uluslar Ligi çeyrek final, yarı final maçları tek mi, çift mi?'' sorusuna yanıt arıyor.

Uluslar Ligi maçları tek mi, çift mi? UEFA Uluslar Ligi maç takvimi - 1

Milli takımımızın da play off aşamasında mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi formatı, 2023 yılında değiştirilmişti. Buna göre A Ligi birincileri ve ikincileri arasında çeyrek final maçları oynanır, A Ligi üçüncüleri, B Ligi ikinciileri ve üçüncüleri, C Ligi ikincileri de play-off maçlarında performans sergiler. Play-off maçları çift maç eleme usulüne göre yapılır. Peki, finaller tek maç mı, çift maç mı?

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Uluslar Ligi maçları tek mi, çift mi? UEFA Uluslar Ligi maç takvimi - 2

ULUSLAR LİGİ MAÇLARI TEK Mİ, ÇİFT Mİ?

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off maçları ile beraber, çeyrek final mücadeleleri de çift maç eleme usulüne göre hayata geçirilir.

Yarı final, final ve 3.'lük maçları tek maçtır.

Uluslar Ligi maçları tek mi, çift mi? UEFA Uluslar Ligi maç takvimi - 3

UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Uluslar Ligi 1. hafta maçları 5-7 Eylül'de başlamış ve 6. hafta müsabakaları ile 17-19 Kasım tarihlerinde son bulmuştu.

A/B Ligi ile B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final maçları 20-23 Mart tarihlerinde,

C/D Ligi play-off maçları 26-31 Mart tarihlerinde,

A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.

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