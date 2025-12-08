"Umarız Muçi'den koca bir özür dilerler" Spor yazarları Trabzonspor'u değerlendirdi

Trabzonspor göze gelmedi | Cemal Ersen

"Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke, hem kendini hem takımı geliştirmeye devam ediyor. Göreve geldiğinde burun kıvıranlar vardı. Dün akşam gördük, Tekke’nin tüm rakiplerini çok iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Göztepe galibiyeti de bir fikir ürünüdür.

İkinci yarıya aynı iştahla başladı ve istediği golü son haftaların yıldızı Muçi ile buldu. Aynı Muçi 76. dakikada takımını rahatlatan sayıyı kaydetti. Arnavut futbolcu uzaya mesaj gönderdi. Muçi değerli bir futbolcudur.

Ligin golcüsü Onuachu inanılmaz bir adam. Yürekten oynuyor, her şeyini veriyor takımı adına. Hücumda ya da savunmada aslanlar gibi mücadele ediyor. Bu takımın en önemli parçasıyım diyor. Onuachu’nun karakteri hangi Türk futbolcuda var?" (MİLLİYET)