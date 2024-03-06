Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Belçika'nın güçlü ekiplerinden Union Saint Gilloise ile kritik bir maça çıkacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, rakibi Union Saint Gilloise karşısında deplasmanda güzel bir skor elde edip, sahasında oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. Peki, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Union Saint Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanıp taraftarını sevindirmek istiyor. İlk maçta kazanarak sahasında oynayacağı maçı avantajlı hale getirmek isteyen Fenerbahçe, galibiyet için sahada olacak. Peki, Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?