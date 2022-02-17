Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş

Son 16 turuyla yeniden başlayan Şampiyonlar Ligi'nde organizasyonun ünlü spikeri Eva Murati ekranlara döndü. Arnavut sunucu, karşılaşmalarla birlikte tatil sonrası yeniden kameralar karşısındaki yerini aldı.

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 11:52 | Son Güncelleme : 17.02.2022 - 11:58

Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 1

heyecanı hafta içi oynanan maçlarla tekrar başladı.

Böylece 2020 Avrupa Şampiyonası'yla tatile çıkan 26 yaşındaki Arnavut sunucu Eva Murati de görevine dönmüş oldu.

Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 2

Murati, 11 Ağustos'ta oynanan Chelsea-Villarreal UEFA Süper Kupa Finali için tatilini bölerek kamera karşısındaki yerini almıştı.

Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 3

Murati tatili için geçtiğimiz yaz Türkiye'yi tercih etmişti.

Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 4

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Murati'nin Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunuyor.

Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 5
Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 6
Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 7
Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 8
Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 9
Ünlü spiker Eva Murati'den Şampiyonlar Ligi'ne dönüş - 10

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