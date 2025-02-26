Ünlülerin derbi gerilimi | Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar'ın Jose Mourinho tartışması
Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından ırkçılık tartışması sürüyor. Son olarak ünlü isimler Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar Jose Mourinho'nun sözleri üzerine sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Fenerbahçeliliğiyle bilinen ve Galatasaray'ın şikayeti üzerine derbiye giremeyen Athena Gökhan, Mourinho'ya ceza verilmesini isteyen Gökbakar'a yanıt verdi.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Derbinin ardından Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözleri tartışma yarattı.
Galatasaraylı komedyen Şahan Gökbakar ile Fenerbahçeli Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, derbi sonrası sosyal medyada polemik yaşadı.