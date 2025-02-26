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Ünlülerin derbi gerilimi | Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar'ın Jose Mourinho tartışması

Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından ırkçılık tartışması sürüyor. Son olarak ünlü isimler Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar Jose Mourinho'nun sözleri üzerine sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Fenerbahçeliliğiyle bilinen ve Galatasaray'ın şikayeti üzerine derbiye giremeyen Athena Gökhan, Mourinho'ya ceza verilmesini isteyen Gökbakar'a yanıt verdi.

Ünlülerin derbi gerilimi | Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar'ın Jose Mourinho tartışması - 1

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sonuçlandı. Derbinin ardından Jose Mourinho'nun "Rakip kulübede maymun gibi zıplıyorlardı." sözleri tartışma yarattı.

Galatasaraylı komedyen Şahan Gökbakar ile Fenerbahçeli Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, derbi sonrası sosyal medyada polemik yaşadı.


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Ünlülerin derbi gerilimi | Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar'ın Jose Mourinho tartışması - 2

Gökbakar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mourinho'ya tepki gösterdi. Ünlü oyuncu, "Galatasaray yedek kulübesindekiler maymun gibi zipliyordu" diyen Mourinho ya ceza vermeyi düşünür müsünüz?" diyerek TFF'ye seslendi.


Ünlülerin derbi gerilimi | Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar'ın Jose Mourinho tartışması - 3

Gökbakar'ın paylaşımına Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz karşılık verdi.

Özoğuz, "Neden maçta pozisyonunuz yok diye mi? 'Maymun gibi zıplama' söylemi benzetme olduğu için cezası verilmiyor ama aynı şahsın ağız dolusu ana-avrat küfür eder hali, parmak sallayarak hakem tehdit edişine ceza gelirse düşünürüz." dedi.


Ünlülerin derbi gerilimi | Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar'ın Jose Mourinho tartışması - 4

Galatasaray Kulübü, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağını duyurmuştu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullanmıştı.


Ünlülerin derbi gerilimi | Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar'ın Jose Mourinho tartışması - 5

Ardından avukatlarıyla görüşen Portekizli teknik direktörün Galatasaray'a dava açacağı ortaya çıkmıştı. Bu açıklamalar sonrası Okan Buruk ve Mourinho TFF tarafından PFDK'ya sevk edilmişti.

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