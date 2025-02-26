Ünlülerin derbi gerilimi | Athena Gökhan ile Şahan Gökbakar'ın Jose Mourinho tartışması

Galatasaray Kulübü, Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağını duyurmuştu. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Jose Mourinho da 'Maymun gibi zıplıyor' diyor. Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullanmıştı.





