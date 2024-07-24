"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu)

GERÇEK BİR OYUN LİDERİ

Dzeko çok önemli bir futbolcu. Büyük bir oyun lideri. Kendi yetenekleriyle takımın futbol seviyesini yükseltiyor. Dün akşam attığı 3 golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için bir adım öteye taşıdı. Geçen sezon muazzam bir Dzeko performansı izledik. Aynı konsantrasyonla bunu bu sezona da taşıyabilmesi büyük bir oyun lideri olarak onu tarif etmek için yeterli. Atılan gollerin yanında, yenilen gollerin de mutlaka analizi yapılacaktır. Daha fazla savunma hatası bu seviyelerin olmazsa olmazı. Mourinho, önceliği doğru savunma olan bir teknik adam. İşin bu tarafını doğal olarak mutlaka daha fazla geliştirmek isteyecektir. Fenerbahçe geçen sene çok başarılı bir süreç yaşadı. Bu galibiyet de kadro kalitesini hem F.Bahçe hem de futbol camiasına göstermesi açısından önemliydi. Mourinho'nun, gerçek bir test olarak bu seviyede oyuncularını daha iyi tanıyabildiği bir akşam oldu.



(Ali Gültiken-SABAH)





