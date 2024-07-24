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"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 yenerek tur için avantaj yakaladı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Lugano-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi...

"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 1

USTALARIN RESİTALİ

Oyunu çok daha erken eline almış olmasına rağmen golü devre biterken Dzeko’nun penaltı atışıyla bulmak soyunma odasının havasını değiştiren en önemli detaydı. Dzeko 38 yaşında ama hala çok klas hala büyük bir lider ve hala eşsiz bir santrfor. Yaptığı hat-trickle gecenin yıldızıydı ama diğer yandan da santrfor rotasyonundaki rekabet ateşinin ne seviyede olacağını da göstermiş oldu.

(Serkan Akcan-FANATİK)

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 2

GALİBİYET ÇOK GÜZEL BİR HALIDIR

Fenerbahçe'yi ritimde ve skorda tutan "buji görevi" Szymanski'deydi dün akşam. Polonyalı maça ritim ve tempo verdi. Osayi–Tadic işbirliği ile sağ kanattan ilk iki gol geldi. Lugano ilk isabetli şutlarından goller buldu iki yarıda da… Sonrasında Fenerbahçe'nin oyununa uydu, bir şeyler umdu. Devre kesenlerden konuşsak mı? Kent, Krunic bilindik sıkıntılar aslında. Kadro kalitesine bakarsnız, muhtaç olunan oyuncular da değiller… Ama Fred'in maçın gölgesinde saklanması enteresan. Maça ağırlığını koymasını bekliyorsunuz. Olmadı bu maçta. Ferdi muhtemelen üç sezon sonra önde oynadı. Attığı golü de yakıştırdı kendisine. Ama bir parantez daha var. Henüz ne Mourinho kendi oyununu bulmuş ne de takım doğru on birini. Yani; kalitesi ve tecrübesiyle Kadıköy'e gelecekler. Lille rezervasyonlarını yaparak elbette…

(Gürcan Bilgiç-FOTOMAÇ)




"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 3

MOURİNHO ŞOV BAŞLADI

Lugano maçı Fenerbahçe için mini bir sınav sayılırdı. Bu takım geniş ve kaliteli kadrosuyla bu sene büyük işlere imza atar. Mourinho’nun sahaya süreceği 11’lere itiraz eden de çıkmaz. Portekizli hoca takım içi rekabeti ile işini daha da kolaylaştıracak gibi. Fenerbahçe ve Mourinho Avrupa macerasına fırtına gibi başladı. Devamı gelir mi? Gelmezse sürpriz olur, diyelim ve gelecek turları bekliyelim.

(Faik Çetiner-FANATİK)



"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 4

ÜST DÜZEY HAZIRLIK MAÇI

Mourinho ile ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, İsviçre'de tur kapısını açarken savunma hataları ve verilen pozisyonlar can sıktı. Kadroya katılacak isimler ve sistemin de oturmasıyla oyundaki gelişim yükselecektir. Kısacası; dünkü maç, yeni sezon öncesi üst düzey bir hazırlık sınavı gibiydi.

(Murat Özbostan-SABAH)



"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 5

GERÇEK BİR OYUN LİDERİ

Dzeko çok önemli bir futbolcu. Büyük bir oyun lideri. Kendi yetenekleriyle takımın futbol seviyesini yükseltiyor. Dün akşam attığı 3 golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi için bir adım öteye taşıdı. Geçen sezon muazzam bir Dzeko performansı izledik. Aynı konsantrasyonla bunu bu sezona da taşıyabilmesi büyük bir oyun lideri olarak onu tarif etmek için yeterli. Atılan gollerin yanında, yenilen gollerin de mutlaka analizi yapılacaktır. Daha fazla savunma hatası bu seviyelerin olmazsa olmazı. Mourinho, önceliği doğru savunma olan bir teknik adam. İşin bu tarafını doğal olarak mutlaka daha fazla geliştirmek isteyecektir. Fenerbahçe geçen sene çok başarılı bir süreç yaşadı. Bu galibiyet de kadro kalitesini hem F.Bahçe hem de futbol camiasına göstermesi açısından önemliydi. Mourinho'nun, gerçek bir test olarak bu seviyede oyuncularını daha iyi tanıyabildiği bir akşam oldu.

(Ali Gültiken-SABAH)


"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 6

DZEKO-TADİC A.Ş.

Devrenin son 15 dakikasında, sarı lacivertlilerin yavaş yavaş ağırlığını koyduğu ve özellikle sağ kanattan üreterek pozisyonlar bulduğu bir oyun izledik. Tadic’in zekasını kullanarak soyunma odasına gitmeden aldığı penaltı, ikinci yarının başlama düdüğüyle Dzeko’ya yaptığı asistle birleşince Fenerbahçe tabelada istediği skoru yakaladı. Mourinho, santrforlarıyla var olan bir teknik adam. Bunu ilk günlerinde Benni McCarthy’den, sonrasında sırasıyla Drogba, Eto’o ve hatta Roma döneminde Abraham’dan görebiliriz. Belli ki bu sezon da Dzeko ve En-Neysri’den üst düzey performanslar göreceğiz.

(Engin Kehale-HÜRRİYET)

"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 7

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN KARELER

"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 8
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 9
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 10
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 11
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 12
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 13
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 14
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 15
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 16
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 17
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 18
"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu) - 19
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