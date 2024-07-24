"Ustaların resitali" (Spor yazarlarından Lugano-Fenerbahçe maçı yorumu)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 yenerek tur için avantaj yakaladı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Lugano-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi...
USTALARIN RESİTALİ
Oyunu çok daha erken eline almış olmasına rağmen golü devre biterken Dzeko’nun penaltı atışıyla bulmak soyunma odasının havasını değiştiren en önemli detaydı. Dzeko 38 yaşında ama hala çok klas hala büyük bir lider ve hala eşsiz bir santrfor. Yaptığı hat-trickle gecenin yıldızıydı ama diğer yandan da santrfor rotasyonundaki rekabet ateşinin ne seviyede olacağını da göstermiş oldu.
(Serkan Akcan-FANATİK)