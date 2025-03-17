"Uyum bozuldu, sistem iflas etti" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu)

"SİSTEM İFLAS ETTİ"

İskoçya’daki hayal kırıklığı, üstüne bir de 120 dakikalık yüksek tempolu bir maç, dün Kadıköy’de Fenerbahçe’yi ciddi biçimde etkiledi. Ne var ki, böyle geniş bir kadroya sahip ve hedefi şampiyonluk olan bir takımın yorgunluğu bahane etmesi günümüz futbolunda çok kabul edilebilir bir mazeret değil... O zaman soru şu; dün belki de şampiyonluğun kaybedilmesine neden olacak bu beraberliğin sorumlusu kim? Elbette yine küçük çaplı bir fantezi deneyen Jose Mourinho.

Fenerbahçe’nin haftalardır kurulu bir düzeni var. O düzen özellikle forvet hattında üst düzey bir uyum, etkileyici bir alışkanlık yaratmıştı. Dzeko-En Nesyri ikilisi adeta bir stoper tandemi gibi birbirini tamamlayan süper golcüler statüsündeydiler. Aralarındaki pas trafiği neredeyse gözü kapalı kurdukları iletişim, özellikle ligin ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin seri galibiyetlerinin ana unsuruydu... İşte Mourinho dün bu uyumu bozdu, uyum bozulunca da sistem iflas etti.



(Tayfun Bayındır - MİLLİYET)