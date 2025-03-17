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"Uyum bozuldu, sistem iflas etti" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu)

Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe Süper Lig'de Samsunspor'la berabere kaldı. Bu sonucun ardından sarı lacivertlilerin bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'la puan farkı 9'a çıktı. Peki spor yazarları maç için ne dedi? İşte spor yazarlarının Fenerbahçe-Samsunspor maçı değerlendirmesi...

"Uyum bozuldu, sistem iflas etti" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 1

"SİSTEM İFLAS ETTİ"

İskoçya’daki hayal kırıklığı, üstüne bir de 120 dakikalık yüksek tempolu bir maç, dün Kadıköy’de Fenerbahçe’yi ciddi biçimde etkiledi. Ne var ki, böyle geniş bir kadroya sahip ve hedefi şampiyonluk olan bir takımın yorgunluğu bahane etmesi günümüz futbolunda çok kabul edilebilir bir mazeret değil... O zaman soru şu; dün belki de şampiyonluğun kaybedilmesine neden olacak bu beraberliğin sorumlusu kim? Elbette yine küçük çaplı bir fantezi deneyen Jose Mourinho.
Fenerbahçe’nin haftalardır kurulu bir düzeni var. O düzen özellikle forvet hattında üst düzey bir uyum, etkileyici bir alışkanlık yaratmıştı. Dzeko-En Nesyri ikilisi adeta bir stoper tandemi gibi birbirini tamamlayan süper golcüler statüsündeydiler. Aralarındaki pas trafiği neredeyse gözü kapalı kurdukları iletişim, özellikle ligin ikinci yarısında sarı-lacivertlilerin seri galibiyetlerinin ana unsuruydu... İşte Mourinho dün bu uyumu bozdu, uyum bozulunca da sistem iflas etti.

(Tayfun Bayındır - MİLLİYET)

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"Uyum bozuldu, sistem iflas etti" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 2

"SONUCA ETKİ EDEN HATA YAPMADI"

Cihan Aydın iyi maç yönetmedi. Sonuca etki etti mi? Hayır… Ama böyle bir karşılaşma için çalınan düdüklerin birçoğu hatalı. Verdiği ve vermediği sarı kartlar hatalı. Top kendine çarpıyor, Samsunlu Zeki Yavru avantaj halinde gidiyor, manasız şekilde oyunu durdurup hakem atışı yapıyor. Gelelim Samsunsporlu oyuncunun gördüğü ikinci sarıdan gelen kırmızı karta. Bence hatalı. Hakemin kolunu tutmasının sebebi, itiraz ya da reaksiyon değil. "Bak burnuma darbe aldım" demesi. Kitaba bakarsanız ikinci sarı gelebilir ama üst düzey futbolun dinamiklerinde böyle bir kırmızı kart yok.

(Ahmet Çakar - SABAH)

"Uyum bozuldu, sistem iflas etti" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 3

"BU MAÇ DEĞİLDİ"

Üst üste etkili ortalara, "İki kule"; En Nesyri ve Dzeko dokunmayı da başardı. Altı pastan direğe nişanlayan Szymanski, son saniyelerde köşeye uzayan Okan Kocuk kurtarışı, korkulanın habercisi oldu. Böyle maçları çözsün, bu defans dirençlerini kırsın diye alınan oyuncuların, birer birer erittiği fırsatlardı bunlar. Sezon sonuna 11 finali vardı Fenerbahçe'nin ama puan kaybedeceği maç bu olmamalıydı. Kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde, doğru bir hakem yönetiminde, mazeretlerine rağmen çözmeyi başarmalarıydı. Sahanın Fenerbahçe adına yıldızı Oğuz Aydın oldu. Tribünlerin heyecanı Talisca veya sezonun ustası Tadic değil. Enseyi karartmamak lazım. Samsun takımından ve başkanın benzer iddiayı direnci, evlerindeki Galatasaray maçında gösterecekler mi, beklemek lazım. 10 maç var daha, köprünün altından çok sular akar.

(Gürcan Bilgiç - FOTOMAÇ)

"Uyum bozuldu, sistem iflas etti" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 4

"KURTARICI MERT HAKAN!"

Yorgun Fenerbahçe’yi zor bir 90 dakikanın bekleyeceğini tahmin ediyorduk. Samsunspor’un bulunduğu yere tesadüfen gelmediği de biliniyordu. Karadeniz ekibi çok adamla savunma yapacak ve ani atak kovalayacaktı. İlk 45 dakika bittiğinde top genelde Sarı-Lacivertli ekipte kalmıştı ama net gol pozisyonu yoktu. Bunun en büyük sebebi de Fenerbahçe’nin bir türlü tempo yapamayışıydı. Sahada Dzeko, Talisca ve Tadiç olunca oyunu hızlandırmak kolay olmuyordu. Oğuz Aydın’ın sağ kanattan getirdiği toplar dışında etkili atak yoktu. Fred ve Kostiç’in yorgun oluşu, takımın futbolunu olumsuz yönde etkiledi. Rangers maçının en göze çarpan 2 oyuncusunun (Szymanski ve Yusuf Akçiçek) Mourinho kararıyla maça kulübede başlayışı tartışılırdı. Saha içi hamleleri Mourinho’dan gecikmeli geldi. Son 30 dakikada Szymanski, En Nesyri ve Osayi’yi, daha sonra da İrfan Can’ı sahaya attı. Her zaman olduğu gibi oyun “çorbaya” döndü. Kim, nerede oynuyor, belli değildi.

(Faik Çetiner - FANATİK)

"Uyum bozuldu, sistem iflas etti" (Spor yazarlarından Fenerbahçe yorumu) - 5

"BİTTİ!"

Artık Dzeko-Tadic ikilisi Fenerbahçe formasını taşıyamaz hale geldi. Son günlerde onların sözleşmesi uzatılacak gibi haberler çıkmaya başladı. Yönetime tavsiyem sakın böyle bir şey yapmasınlar. Aman ha! Takımın oyun hızını en az yarı yarıya düşürüyorlar. İşte tam da bu yüzden Fenerbahçe'nin bu ikiliyle şampiyon olma ihtimalini zor görüyorum.

Aslında skorun değişmesi adına pozisyonlarda bulundu. Yanlış tercihler ve Okan'ın başarılı performansı maçın berabere bitmesine neden oldu. Bu dönüm noktası maçları kazanamazsan şampiyon olamazsın. Rangers hem Avrupa Liginden hem de Süper Ligden etti sarı-lacivertlileri… Yazık oldu.

(Emre Bol - FOTOMAÇ)

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