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VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eşleştiği Fenerbahçe Opet'i eleyerek adını finale yazdırdı ve Eczacıbaşı'nın rakibi oldu.

VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 1

Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-0 kaybettiği maçın rövanşında Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, altın seti de 15-12 kazanarak finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu.

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VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 2

Rakibi ile sahasında oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-siyahlı takım, Burhan Felek Vestel Salonu'nda rövanş maçında adeta zoru başardı.

VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 3

Fenerbahçeli taraftarlar önünde oynanan karşılaşmada üstün bir mücadele ortaya koyan VakıfBank, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-22 kazandığı setler sonucunda 3-0 yenerek maçı altın sete götürdü.

VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 4

Sarı-siyahlı takım, etkili mücadelesini sürdürdüğü altın seti de 15-12 kazanarak finale çıkma başarısı gösterdi.

VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 5

VakıfBank takımının teknik heyet ve oyuncuları, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 6

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 9. KEZ FİNALDE

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finalde mücadele edecek.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 8 kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022 yılında şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, organizasyonda 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni formatta en fazla şampiyon olan takım unvanına sahip.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 3 kez de şampiyonluğu finalde kaybetti.

VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 7

FİNALDE ECZACIBAŞI İLE KARŞILAŞACAK

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonda şampiyonunun belirleneceği Süper Final maçı, 20 Mayıs Cumartesi günü İtalya'nın Torino kentinde yapılacak.

VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 8

KUPA 8. KEZ TÜRKİYE'YE GELECEK

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez bir Türk takımı şampiyonluk kupasının sahibi olacak.

Organizasyonda daha önce VakıfBank 5, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe ise birer kez şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde - 9

FENERBAHÇE'DE İSTİFA SESLERİ

Karşılaşmanın sonunda Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp yönetimini istifaya davet etti.

Tribünde bir grup taraftar, "Yönetim istifa" diye tezahürat yaptı.

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