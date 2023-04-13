VakıfBank 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finalde

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 9. KEZ FİNALDE

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finalde mücadele edecek.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 8 kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022 yılında şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, organizasyonda 2001 yılından itibaren uygulanmaya başlanan yeni formatta en fazla şampiyon olan takım unvanına sahip.

Sarı-siyahlı takım, daha önce 3 kez de şampiyonluğu finalde kaybetti.