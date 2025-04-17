Vakıfbank - Fenerbahçe final maçları ne zaman? Sultanlar Ligi play-off final serisi takvimi

Fenerbahçe Sultanlar Ligi final etabını Vakıfbank ile tamamlayacak. İki takım da üç galibiyet mottosu ile sahaya çıkıyor. Muhteşem bir rekabete sahne olacak final turnuvasının tarafları olan Fenerbahçe normal sezonu 1'inci tamamlarken Vakıfbank ie 2'nci olarak sonlandırdı. İşte, Sultanlar Ligi final maçları canlı yayın bilgisi...