Vakıfbank - Fenerbahçe final maçları ne zaman? Sultanlar Ligi play-off final serisi takvimi
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final mücadeleleri başlıyor. Finale adını yazdıran ilk takım Vakıfbank ile Fenerbahçe Medicana 5 kez karşı karşıya gelecek. Final etabında beş maçın üçünden galip ayrılan takım şampiyonluk koltuğuna oturacak. Fenerbahçe, 1-4 etabında Galatasaray'ı iki kez mağlup ederek seriyi 2-1 yapmış ve finale kalmıştı. Vakıfbank ise rakibi Eczacıbaşı'nı 2-0 yenerek final oynama hakkını kazanmıştı. İşte, Sultanlar Ligi final maçı takvimi...
Fenerbahçe Sultanlar Ligi final etabını Vakıfbank ile tamamlayacak. İki takım da üç galibiyet mottosu ile sahaya çıkıyor. Muhteşem bir rekabete sahne olacak final turnuvasının tarafları olan Fenerbahçe normal sezonu 1'inci tamamlarken Vakıfbank ie 2'nci olarak sonlandırdı. İşte, Sultanlar Ligi final maçları canlı yayın bilgisi...