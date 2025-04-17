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Vakıfbank - Fenerbahçe final maçları ne zaman? Sultanlar Ligi play-off final serisi takvimi

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final mücadeleleri başlıyor. Finale adını yazdıran ilk takım Vakıfbank ile Fenerbahçe Medicana 5 kez karşı karşıya gelecek. Final etabında beş maçın üçünden galip ayrılan takım şampiyonluk koltuğuna oturacak. Fenerbahçe, 1-4 etabında Galatasaray'ı iki kez mağlup ederek seriyi 2-1 yapmış ve finale kalmıştı. Vakıfbank ise rakibi Eczacıbaşı'nı 2-0 yenerek final oynama hakkını kazanmıştı. İşte, Sultanlar Ligi final maçı takvimi...

Vakıfbank - Fenerbahçe final maçları ne zaman? Sultanlar Ligi play-off final serisi takvimi - 1

Fenerbahçe Sultanlar Ligi final etabını Vakıfbank ile tamamlayacak. İki takım da üç galibiyet mottosu ile sahaya çıkıyor. Muhteşem bir rekabete sahne olacak final turnuvasının tarafları olan Fenerbahçe normal sezonu 1'inci tamamlarken Vakıfbank ie 2'nci olarak sonlandırdı. İşte, Sultanlar Ligi final maçları canlı yayın bilgisi...

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Vakıfbank - Fenerbahçe final maçları ne zaman? Sultanlar Ligi play-off final serisi takvimi - 2

VAKIFBANK - FENERBAHÇE FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Sultanlar Ligi play- off final maçlarının ilki 17 Nisan Perşembe günü oynanacak. Vakıfbank ev sahipliğinde düzenlenecek ilk final maçı saat 19:00'da Vakıfbank S.S.'de olacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak. Karşılaşmanın başhakemi Seçkin Yener olurken yardımcı hakemlik görevini ise İbrahim Acar üstlenecek.

Vakıfbank - Fenerbahçe final maçları ne zaman? Sultanlar Ligi play-off final serisi takvimi - 3

Maç takvimi:

(2. Maç)
20 Nisan Pazar saat 20:00'de Burhan Felek Vestel'de ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak. Başhakem Yavuz Akdemir, yardımcı hakem Selçuk Görmen olacak.

(3. maç)
22 Nisan Salı günü saat 19:00'da Burhan Felek Vestel'de ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

(Olursa 4. maç)
25 Nisan Cuma saat 19:00'da Vakıfbank S.S.'de TRT Spor Yıldız'dan canlı yayın olacak.

(Olursa 5. maç)
27 Nisan Pazar saat 16:00'da Burhan Felek Vestel'de düzenlenecek ve TRT Spor Yıldız'dan aktarılacak.

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