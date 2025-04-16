VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi final serisi başlıyor

VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sultanlar Ligi final serisi kapsamında ilk maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak. İşte, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı hakkında bilgiler...