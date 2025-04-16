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VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi final serisi başlıyor

Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi maçlarına geri sayım başladı. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. Voleybolseverler de bu heyecan dolu maçın takvimine odaklandı. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi final serisi başlıyor - 1

VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sultanlar Ligi final serisi kapsamında ilk maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak. İşte, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı hakkında bilgiler...

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VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi final serisi başlıyor - 2

VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı, 17 Nisan 2025 Perşembe günü oynanacak.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakanın TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi final serisi başlıyor - 3

TAKIMLAR BU ETABA NASIL GELDİ?

Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Medicana ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi final serisi başlıyor - 4

FİNAL SERİSİ MAÇ PROGRAMI


Final serisinin maç programı şöyle:

17 Nisan Perşembe

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

20 Nisan 2025 Pazar:

20.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

22 Nisan 2025 Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan 2025 Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan 2025 Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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