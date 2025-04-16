VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sultanlar Ligi final serisi başlıyor
Vodafone Sultanlar Ligi'nde final serisi maçlarına geri sayım başladı. Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayacak. Voleybolseverler de bu heyecan dolu maçın takvimine odaklandı. Peki, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. Sultanlar Ligi final serisi kapsamında ilk maçın tarihi, saati ve yayıncı kanalı merak konusu oldu. Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak. İşte, VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçı hakkında bilgiler...