Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Valencia Basket ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında oynadığı maçta Armani Milan'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, sahasından galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?