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Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geçtiğimiz sezon iki takımın maçında kazanan ev sahibi ekipler olmuştu. Fenerbahçe yarın deplasmanda kazahnarak, puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 1

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Valencia Basket ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında oynadığı maçta Armani Milan'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, sahasından galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 2

VALENCİA BASKET-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile karşılaşacak.

Pabellon Fuente De San Luis Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 3

FENERBAHÇE GALİBİYETLE BAŞLADI

THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk haftasında İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk eden sarı-lacivertliler, parkeden 85-82 galip ayrıldı.

Valencia Basket ise ligin ilk haftasında konuk ettiği Fransa ekibi Monaco'yu 70-65 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi) - 4

İKİ TAKIMIN GEÇTİĞİMİZ SEZON MAÇLARI

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de ev sahibi takımlar kazanmıştı. Fenerbahçe Beko sahasında 79-77 galip gelirken, Valencia Basket de taraftarı önünde 82-80'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu sarı-lacivertliler, geçen yıl normal sezonu 8. bitirerek play-off'lara kalmıştı. Fenerbahçe Beko, play-off çeyrek final serisinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

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