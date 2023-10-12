Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda İspanya ekibi Valencia Basket ile kozlarını paylaşacak. Euroleague'de geçtiğimiz sezon iki takımın maçında kazanan ev sahibi ekipler olmuştu. Fenerbahçe yarın deplasmanda kazahnarak, puan tablosunda yükselmek istiyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Valencia Basket ile mücadele edecek. Ligin ilk haftasında oynadığı maçta Armani Milan'ı konuk eden Fenerbahçe Beko, sahasından galibiyetle ayrılmıştı. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?