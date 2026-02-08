La Liga'nın 23. haftasında heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. La Liga'da şampiyonluk şansını sürdürmeye devam eden Real Madrid deplasmanda zorlu Valencia ile mücadele edecek. Ligin zirvesindeki Barcelona ile arasında 4 puan fark bulunan Real Madrid, Valencia'yı yenmesi halinde puan farkını 1'e indirecek. Gözler ise milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı?