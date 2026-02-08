Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı?
08.02.2026 16:34
Gökhan Çelik
La Liga'nın 23. haftasında heyecan tüm hızıyla sürmeye devam ediyor. La Liga'da şampiyonluk şansını sürdürmeye devam eden Real Madrid deplasmanda zorlu Valencia ile mücadele edecek. Ligin zirvesindeki Barcelona ile arasında 4 puan fark bulunan Real Madrid, Valencia'yı yenmesi halinde puan farkını 1'e indirecek. Gözler ise milli futbolcumuz Arda Güler'de olacak. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı?
İspanya La Liga’da haftanın en kritik mücadelesi için geri sayım başladı. İspanya’nın iki köklü kulübü Valencia ve Real Madrid, Mestalla Stadyumu’nun ateşli atmosferinde kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu zorlu randevuda gözler, her geçen gün devleşen milli yıldızımız Arda Güler’in üzerinde olacak. Peki, Valencia-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Arda Güler oynayacak mı?
VALENCİA-REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
La Liga'nın 23. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Mestalla Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele, 8 Şubat Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği mücadele S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Son haftalardaki performansıyla Real Madrid’in vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Arda Güler, İspanyol basınına göre bu akşamki maça ilk 11’de başlayacak. 2026 yılında Real Madrid kadrosunda daha fazla sorumluluk alan ve skor üretme kapasitesiyle teknik ekibin güvenini kazanan Arda'nın; Mbappe, Bellingham ve Vinicius Junior gibi süper starlarla birlikte hücum hattını şekillendirmesi bekleniyor.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Eray Cömert, Tarrega, Gaya, Luis, Rodriguez, Rioja, Beltran, Danjuma, Duro.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Mastantuono, Arda, Mbappe, Gonzalo.