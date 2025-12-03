VAR için yeni dönem! "5 saniye sürecek" diyerek yeni yetki alanını açıkladı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın ekim ayında ikinci sarı kartları VAR protokolüne dahil etme önerisini değerlendiren FIFA, köşe vuruşları için de harekete geçti.

Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın fikri olan yeniliğe göre hakemlerin köşe vuruşu ve autlardaki hatalı kararlarında VAR devreye girecek.