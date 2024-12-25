Varlık içinde yokluk: Championship Manager efsanesi Tsigalko'nun ölüm yıldönümü

"MÜCADELE ETMEKTEN YORULDUM"

Ciddi sağlık sorunları olduğunu belirten Tsigalko, "Futboldan para kazandım, ama buna güvenemezdim. Daha sonra günde 5 dolar karşılığında inşaat işçiliği yapmaya başladım, daha sonra günde 20 dolar kazandım. Gerçekten mücadele etmekten yoruldum. Sırtım ve bacaklarım böyle ağır bir işe dayanamadı ve ciddi sağlık sorunlarım oldu." dedi.

“DÜNYAYA YARDIMA İHTİYACIM OLDUĞUNU SÖYLEYİN”

Tsigalko 2018'de işsizdi ve röportajın sonunda bir yardım çağrısında bulunmuştu.



CM efsanesi, "Futbolu bıraktıktan sonra kimse bana bir iş teklif etmedi. Kimse beni aramadı. İki çocuğum var ve tek istediğim bir iş bulup ayağa kalkabilmek ve iyi bir baba olabilmek.” diye konuştu



Tsigalko son sözlerinde ise "Dünyaya yardıma ihtiyacım olduğunu söyleyin. Lütfen..." dedi.

Bugün aramızdan ayrılışının 4. yıldönümü. 37 yaşında vefat eden Tsigalko’nun ölüm nedeni ise hala bilinmiyor.