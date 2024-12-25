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Varlık içinde yokluk: Championship Manager efsanesi Tsigalko'nun ölüm yıldönümü

Championship Manager efsanesi Maxim Tsigalko, 25 Aralık 2020'de hayata veda etti. Sanal dünyada adeta bir Pele'ye dönüşen Belaruslu oyuncu, gerçek hayatta 26 yaşında futbolu bırakmak ve geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda çalışmak zorunda kalmıştı.

Varlık içinde yokluk: Championship Manager efsanesi Tsigalko'nun ölüm yıldönümü - 1

"Dünyaya yardıma ihtiyacım olduğunu söyleyin. Lütfen..."

Bu sözler Maxim Tsigalko'nun ağzından dökülen son yardım çığlıklarıydı.

Eğer Championship Manager oyununu oynadıysanız, bu ismi çok yakından tanıyorsunuzdur.

Bilmeyenler için Tsigalko, CM 2001/02'de 900 bin sterlin gibi düşük bir bedelle kadroya katıldıktan sonra kısa süre içerisinde yıldız bir oyuncuya dönüşüyordu.

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Varlık içinde yokluk: Championship Manager efsanesi Tsigalko'nun ölüm yıldönümü - 2

SANAL PELE

Sanal bir Pele'ye dönüşen Tsigalko, her ne kadar oyun dünyasında bir efsane olsa da, gerçek hayatta rüzgar aksi yönde esiyordu.

Sakatlıklar bir türlü yakasını bırakmadı. Dinamo Minsk'in ardından Kazakistan'da FC Kaisar ve Ermenistan'da FC Banants takımlarında da şansını denedi.

Ancak Tsigalko, dizini sakatladıktan sonra 26 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldı.

Varlık içinde yokluk: Championship Manager efsanesi Tsigalko'nun ölüm yıldönümü - 3

İNŞAATLARDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Tsigalko, son verdiği röportajında futbolu bırakmasının ardından geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda çalışmaya başladığını ve sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Yaşadığı zorluklardan bahseden Belaruslu, "Ülkemde kimse oyunu bilmiyordu, bu yüzden kimse beni bilgilendirmedi. İlk kez, bir Rus gazeteci bana bu oyunda ne kadar iyi olduğumu söylediğinde öğrendim ve gerçekten şok oldum. Bana oyunun en popüler futbolcusu olduğumu söyledi. Bunu duyunca başımı şaşkınlıkla salladım. Oyunun var olduğunu bilmiyordum, bu yüzden sadece güldüm. Daha sonra bu işten para kazanabileceğimi fark ettim, ama çok geçti. 23 yaşında ciddi bir sakatlık geçirdim ve 26 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldım." diye konuştu.

Varlık içinde yokluk: Championship Manager efsanesi Tsigalko'nun ölüm yıldönümü - 4

"MÜCADELE ETMEKTEN YORULDUM"

Ciddi sağlık sorunları olduğunu belirten Tsigalko, "Futboldan para kazandım, ama buna güvenemezdim. Daha sonra günde 5 dolar karşılığında inşaat işçiliği yapmaya başladım, daha sonra günde 20 dolar kazandım. Gerçekten mücadele etmekten yoruldum. Sırtım ve bacaklarım böyle ağır bir işe dayanamadı ve ciddi sağlık sorunlarım oldu." dedi.

“DÜNYAYA YARDIMA İHTİYACIM OLDUĞUNU SÖYLEYİN”

Tsigalko 2018'de işsizdi ve röportajın sonunda bir yardım çağrısında bulunmuştu.

CM efsanesi, "Futbolu bıraktıktan sonra kimse bana bir iş teklif etmedi. Kimse beni aramadı. İki çocuğum var ve tek istediğim bir iş bulup ayağa kalkabilmek ve iyi bir baba olabilmek.” diye konuştu

Tsigalko son sözlerinde ise "Dünyaya yardıma ihtiyacım olduğunu söyleyin. Lütfen..." dedi.

Bugün aramızdan ayrılışının 4. yıldönümü. 37 yaşında vefat eden Tsigalko’nun ölüm nedeni ise hala bilinmiyor.

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