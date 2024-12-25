Varlık içinde yokluk: Championship Manager efsanesi Tsigalko'nun ölüm yıldönümü
Championship Manager efsanesi Maxim Tsigalko, 25 Aralık 2020'de hayata veda etti. Sanal dünyada adeta bir Pele'ye dönüşen Belaruslu oyuncu, gerçek hayatta 26 yaşında futbolu bırakmak ve geçimini sağlayabilmek için inşaatlarda çalışmak zorunda kalmıştı.
"Dünyaya yardıma ihtiyacım olduğunu söyleyin. Lütfen..."
Bu sözler Maxim Tsigalko'nun ağzından dökülen son yardım çığlıklarıydı.
Eğer Championship Manager oyununu oynadıysanız, bu ismi çok yakından tanıyorsunuzdur.
Bilmeyenler için Tsigalko, CM 2001/02'de 900 bin sterlin gibi düşük bir bedelle kadroya katıldıktan sonra kısa süre içerisinde yıldız bir oyuncuya dönüşüyordu.