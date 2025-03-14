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Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak

Galatasaray'ın kasım ayında oynadığı ve 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi sezonu kapatmıştı. Yeni sezonda sahalara dönmesi beklenen Arjantinli yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak - 1

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da golcü oyuncu Victor Osimhen'in sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Nijeryalı yıldız için temaslarını sürdüren sarı - kırmızılılar adına dikkat çeken bir haber yazıldı.

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Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak - 2

Kasım ayında, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçının 82. dakikasında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin sahalara dönüşü bekleniyordu. Sarı - kırmızılı taraftarlar yıldız golcüye yeni sezonun başında kavuşmayı beklerken, Arjantin basını sürpriz bir iddia ortaya attı.

Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak - 3

El Intransigente'nin haberine göre Mauro Icardi'nin Galatasaray'daki geleceği beklenmedik şekilde gelişebilir. Haberin devamında Icardi için Avrupa'dan Napoli ve Roma'nın devrede olduğu ifade edildi.

Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak - 4

Kulüplerin Galatasaray ile masaya oturacağı ve bir yandan da Mauro Icardi'nin iyileşme sürecini takip ettiği kaydedildi.

Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak - 5

Öte yandan Icardi'nin Real Sociedad ve Girona'nın da radarında olduğu ancak tedavi programının, takımların planını belirleyeceği yazıldı.

Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak - 6

Ayrıca Icardi'nin Galatasaray sağlık ekibiyle devamlı iletişim halinde olduğu belirtilirken, kulüp doktoru Yener İnce'nin raporunda tam anlamıyla hazır olmadan Arjantinli yıldızın geri dönüş kapısının kapalı olduğu aktarıldı.

Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak - 7

Galatasaray kariyerinde 87 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 61 gol - 22 asistlik bir performans sergiledi.

Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak - 8
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