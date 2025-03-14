Victor Osimhen derken Mauro Icardi sürprizi: Devler, Galatasaray ile masaya oturacak
Galatasaray'ın kasım ayında oynadığı ve 3-2'lik galibiyetle ayrıldığı Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi sezonu kapatmıştı. Yeni sezonda sahalara dönmesi beklenen Arjantinli yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da golcü oyuncu Victor Osimhen'in sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyordu. Nijeryalı yıldız için temaslarını sürdüren sarı - kırmızılılar adına dikkat çeken bir haber yazıldı.